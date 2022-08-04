Лига чемпионов04 августа 2022, 15:45 | Обновлено 04 августа 2022, 17:18
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Стал известен арбитр ответного матч Штурм – Динамо
Поединок будет обслуживать Иван Кружляк
04 августа 2022, 15:45 | Обновлено 04 августа 2022, 17:18
1354
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УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Динамо» Киев, который состоится 9 августа.
Матч будет обслуживать словацкая бригада арбитров во главе с 38-летним Иваном Кружляком. Ассистенты – Бранислав Ханчко и Ян Позор. Четвертый арбитр – Петр Кралович.
Напомним, вчера первый матч завершился победой «Динамо» 1:0.
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