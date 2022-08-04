Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен арбитр ответного матч Штурм – Динамо
Лига чемпионов
04 августа 2022, 15:45 | Обновлено 04 августа 2022, 17:18
1354
1

Стал известен арбитр ответного матч Штурм – Динамо

Поединок будет обслуживать Иван Кружляк

04 августа 2022, 15:45 | Обновлено 04 августа 2022, 17:18
1354
1
Стал известен арбитр ответного матч Штурм – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Кружляк

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Динамо» Киев, который состоится 9 августа.

Матч будет обслуживать словацкая бригада арбитров во главе с 38-летним Иваном Кружляком. Ассистенты – Бранислав Ханчко и Ян Позор. Четвертый арбитр – Петр Кралович.

Напомним, вчера первый матч завершился победой «Динамо» 1:0.

По теме:
Василий КАРДАШ: «Динамо более мастеровитая команда, чем Штурм»
Александр АЛИЕВ: «Даже после победы Динамо шансы 50 на 50»
Легионер Динамо отправится к себе на родину
Штурм Грац Динамо Киев Штурм - Динамо Лига чемпионов Иван Кружляк судейские назначения
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Футбол | 03 августа 2022, 23:10 4
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка квалификации Лиги чемпионов в Лодзи

Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ
Футбол | 03 августа 2022, 17:02 1
Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ
Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ

Украинский футболист в хорошей компании

Генштаб ВСУ: «Беларусь проверяет боевую готовность своей армии»
Война | 04.08.2022, 07:57
Генштаб ВСУ: «Беларусь проверяет боевую готовность своей армии»
Генштаб ВСУ: «Беларусь проверяет боевую готовность своей армии»
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 04.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Защитник Металлиста перешел в Шапекоэнсе
Футбол | 04.08.2022, 09:19
Защитник Металлиста перешел в Шапекоэнсе
Защитник Металлиста перешел в Шапекоэнсе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
Сподіваюся ПОЗОРа не буде в цьому матчі з боку суддівства 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
03.08.2022, 22:08
Теннис
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
03.08.2022, 10:00 13
Футбол
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
03.08.2022, 17:59 10
Бокс
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
Шахтер продает Мудрика: удар по статусу, но возможность поправить финансы
03.08.2022, 09:15 11
Футбол
Европейские желторотики. Что представляет собой Штурм – соперник Динамо
Европейские желторотики. Что представляет собой Штурм – соперник Динамо
03.08.2022, 10:18 4
Футбол
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
03.08.2022, 22:51 48
Футбол
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
03.08.2022, 10:40 1
Бокс
Джон ИЗНЕР – о недопуске Джоковича на US Open: «Полное безумие»
Джон ИЗНЕР – о недопуске Джоковича на US Open: «Полное безумие»
03.08.2022, 14:34 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности