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  4. Динамо – Штурм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
03 августа 2022, 22:00 | Обновлено 03 августа 2022, 22:34
6574
0

Динамо – Штурм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого поединка квалификации Лиги чемпионов в Лодзи

03 августа 2022, 22:00 | Обновлено 03 августа 2022, 22:34
6574
0
Динамо – Штурм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

В среду, 3 августа, проходит первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и австрийский «Штурм» Грац.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 21:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 9 августа, в Австрии.

Динамо – Штурм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Александр Караваев, 28 мин.

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Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Динамо - Штурм видео голов и обзор Александр Караваев
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Источник Sport.ua
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