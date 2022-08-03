Лига чемпионов03 августа 2022, 22:00 | Обновлено 03 августа 2022, 22:34
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Динамо – Штурм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого поединка квалификации Лиги чемпионов в Лодзи
03 августа 2022, 22:00 | Обновлено 03 августа 2022, 22:34
6574
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В среду, 3 августа, проходит первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и австрийский «Штурм» Грац.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 21:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 9 августа, в Австрии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Динамо – Штурм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Александр Караваев, 28 мин.
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