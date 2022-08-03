В среду, 3 августа, проходит первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и австрийский «Штурм» Грац.

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Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 21:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 9 августа, в Австрии.

Динамо – Штурм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Александр Караваев, 28 мин.