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  4. Овчаренко продолжает покорять фьючерсы
ITF
03 августа 2022, 16:20 | Обновлено 03 августа 2022, 17:22
180
1

Овчаренко продолжает покорять фьючерсы

Украинец выиграл 11-й матч подряд

03 августа 2022, 16:20 | Обновлено 03 августа 2022, 17:22
180
1
Овчаренко продолжает покорять фьючерсы
Instagram. Александр Овчаренко

Первый сеянный турнира Александр Овчаренко (Украина, АТР 428) в 1/16 финала грунтового фьючерса в Нови-Сад (Сербия) выиграл у представителя Хорватии Ивана Содана в двух сетах за 52 минуты.

ITF M15 Нови-Сад (Сербия). 1/16 финала. Грунт

Александр Овчаренко (Украина) - Иван Содан (Хорватия) - 6:1, 6:1

Для Александра это уже 11-й выигранный матч подряд. До этого он выиграл два грунтовых турнира уровня ITF в Словении: в Литии и в Радомлье. Также вначале июля он стал триумфатором турнира в Бергамо (Италия).

Далее Александр сыграет с победителем пары Игорь Гименес (Бразилия, АТР 1164) – Душан Миланович (Сербия, АТР 1612)

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Александр Овчаренко Иван Содан ITF Нови-Сад
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
а чо знову на 15-ку,тож25 виграв треба рухатися уперед!
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