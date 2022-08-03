Овчаренко продолжает покорять фьючерсы

Первый сеянный турнира Александр Овчаренко (Украина, АТР 428) в 1/16 финала грунтового фьючерса в Нови-Сад (Сербия) выиграл у представителя Хорватии Ивана Содана в двух сетах за 52 минуты.

ITF M15 Нови-Сад (Сербия). 1/16 финала. Грунт

Александр Овчаренко (Украина) - Иван Содан (Хорватия) - 6:1, 6:1

Для Александра это уже 11-й выигранный матч подряд. До этого он выиграл два грунтовых турнира уровня ITF в Словении: в Литии и в Радомлье. Также вначале июля он стал триумфатором турнира в Бергамо (Италия).

Далее Александр сыграет с победителем пары Игорь Гименес (Бразилия, АТР 1164) – Душан Миланович (Сербия, АТР 1612)