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ATP
03 августа 2022, 14:34 | Обновлено 03 августа 2022, 14:49
55
0

Джон ИЗНЕР: «Полное безумие»

Американский теннисист высказался о ситуации вокруг Джоковича

03 августа 2022, 14:34 | Обновлено 03 августа 2022, 14:49
55
0
Джон ИЗНЕР: «Полное безумие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Isner and Djokovic

Американский теннисист Джон Изнер (АТР 33) в своем Twitter высказался о недопуске Джоковича на US Open:

«Это полное безумие, что он не может сейчас конкурировать»

Напомним, что Новак Джокович, скорее всего, не сможет сыграть на US Open. Он не собирается вакцинироваться, что противоречит правилам въезда в США. 

Также недавно по поводу этой ситуации высказался и тренер сербского теннисиста - Горан Иванишевич

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Источник Sport.ua
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