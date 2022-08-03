ATP03 августа 2022, 14:34 | Обновлено 03 августа 2022, 14:49
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Джон ИЗНЕР: «Полное безумие»
Американский теннисист высказался о ситуации вокруг Джоковича
03 августа 2022, 14:34 | Обновлено 03 августа 2022, 14:49
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Американский теннисист Джон Изнер (АТР 33) в своем Twitter высказался о недопуске Джоковича на US Open:
«Это полное безумие, что он не может сейчас конкурировать»
Напомним, что Новак Джокович, скорее всего, не сможет сыграть на US Open. Он не собирается вакцинироваться, что противоречит правилам въезда в США.
Также недавно по поводу этой ситуации высказался и тренер сербского теннисиста - Горан Иванишевич
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