Назвали имя потенциального инвестора Нивы

Тернопольская «Нива» будет играть в чемпионате Украины сезона 2022/2023 среди команд Первой лиги.

Некоторое время распространялась информация, что в ближайшее время «Нива» получит нового инвестора. Имя не разглашалось, только отмечалось, что этот человек связан с футболом и имеет успешный спортивный проект.

Новым спонсором тернопольского клуба может стать Роман Михайлов - действующий вице-президент «Львова» по детско-юношескому футболу.

Отмечается, что функционер не хочет ограничиваться развитием только детского футбола, поэтому намерен участвовать в развитии футбольного клуба на взрослом уровне. Следовательно, все указывает на то, что уже в ближайшее время Роман Михайлов переберется в тернопольскую «Ниву».