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Украина. Первая лига
03 августа 2022, 11:52 | Обновлено 03 августа 2022, 11:56
456
0

Назвали имя потенциального инвестора Нивы

Тернопольская Нива будет принимать участие в Первой лиге

03 августа 2022, 11:52 | Обновлено 03 августа 2022, 11:56
456
0
Назвали имя потенциального инвестора Нивы
ФК Львова. Роман Михайлив

Тернопольская «Нива» будет играть в чемпионате Украины сезона 2022/2023 среди команд Первой лиги.

Некоторое время распространялась информация, что в ближайшее время «Нива» получит нового инвестора. Имя не разглашалось, только отмечалось, что этот человек связан с футболом и имеет успешный спортивный проект.

Новым спонсором тернопольского клуба может стать Роман Михайлов - действующий вице-президент «Львова» по детско-юношескому футболу.

Отмечается, что функционер не хочет ограничиваться развитием только детского футбола, поэтому намерен участвовать в развитии футбольного клуба на взрослом уровне. Следовательно, все указывает на то, что уже в ближайшее время Роман Михайлов переберется в тернопольскую «Ниву».

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Источник: Чернигов и Буковина могут стать участниками Первой лиги
Нива Тернополь Львов Первая лига Украины Роман Михайлив
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Источник Спортивка
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