Сан-Хосе. Калинина не оправдала ожиданий
Украинская теннисистка крупно уступила хозяйке кортов
Ангелина Калинина (Украина, WTA 52) разгромного проиграла в первом круге хардового турнира в Сан-Хосе американской теннисистке Кори Гауфф (WTA 11). Матч закончился в двух сетах за 55 минут.
WTA Вашингтон (США). 1/16 финала. Хард
Ангелина Калинина (Украина) - Кори Гауфф (США) - 1:6, 0:6
Для Калининой это третье поражение подряд. Отметим, что Ангелина месяц назад получила травму запястья на турнире в Будапеште.
Далее Кори Гауфф сыграет с Наоми Осакой (Япония, WTA 41), которая в трех сетах обыграла Синвэнь Жен (Китай, WTA 51). Девушки сыграют между собой четвертую личную встречу. Пока что счет 2:1 в пользу Наоми.
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