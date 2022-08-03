Сан-Хосе. Калинина не оправдала ожиданий

Ангелина Калинина (Украина, WTA 52) разгромного проиграла в первом круге хардового турнира в Сан-Хосе американской теннисистке Кори Гауфф (WTA 11). Матч закончился в двух сетах за 55 минут.

WTA Вашингтон (США). 1/16 финала. Хард

Ангелина Калинина (Украина) - Кори Гауфф (США) - 1:6, 0:6

Для Калининой это третье поражение подряд. Отметим, что Ангелина месяц назад получила травму запястья на турнире в Будапеште.

Далее Кори Гауфф сыграет с Наоми Осакой (Япония, WTA 41), которая в трех сетах обыграла Синвэнь Жен (Китай, WTA 51). Девушки сыграют между собой четвертую личную встречу. Пока что счет 2:1 в пользу Наоми.