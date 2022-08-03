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WTA
03 августа 2022, 07:38 | Обновлено 03 августа 2022, 07:58
738
1

Сан-Хосе. Калинина не оправдала ожиданий

Украинская теннисистка крупно уступила хозяйке кортов

03 августа 2022, 07:38 | Обновлено 03 августа 2022, 07:58
738
1
Сан-Хосе. Калинина не оправдала ожиданий
Instagram. Ангелина Калинина

Ангелина Калинина (Украина, WTA 52) разгромного проиграла в первом круге хардового турнира в Сан-Хосе американской теннисистке Кори Гауфф (WTA 11). Матч закончился в двух сетах за 55 минут.

WTA Вашингтон (США). 1/16 финала. Хард

Ангелина Калинина (Украина) - Кори Гауфф (США) - 1:6, 0:6

Для Калининой это третье поражение подряд. Отметим, что Ангелина месяц назад получила травму запястья на турнире в Будапеште.

Далее Кори Гауфф сыграет с Наоми Осакой (Япония, WTA 41), которая в трех сетах обыграла Синвэнь Жен (Китай, WTA 51). Девушки сыграют между собой четвертую личную встречу. Пока что счет 2:1 в пользу Наоми.

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Источник Sport.ua
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Sashamar
А що, були очікування? Ну не треба самим собі брехати.
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