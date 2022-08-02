Динамо – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 августа в 21:00 первый поединок Q3 Лиги чемпионов в Лодзи
В среду, 3 августа, проходит первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и австрийский «Штурм» Грац.
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Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 21:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 9 августа, в Австрии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Динамо – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа setantasports.com. Болельщики могут смотреть игру бесплатно, пройдя регистрацию.
На телеканале 2+2 – трансляция с 15-минутной задержкой.
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