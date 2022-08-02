Русин покинул Черноморец

Нападающий «Черноморца» Назарий Русин прокомментировал свой уход:

«Дорогие болельщики, я хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказывали и оказываете «Черноморцу», и лично мне, как игроку команды. Мне было очень приятно быть частью одесского клуба. Но футбольная жизнь не всегда предсказуема. И обстоятельства сложились так, что я вынужден покинуть команду. Часть меня навсегда останется в Одессе», – приводит слова Русина пресс-служба клуба.

Назарий принадлежит киевскому «Динамо», а за одесский клуб он выступал на правах аренды. В «Черноморце» Русин был с зимы, а сегодня «Динамо» в срочном порядке отозвало игрока себе в клуб, но пробудет Назарий там недолго. Сообщается, что Русин станет частью сделки по переходу хавбека «Зари» Владислава Кабаева в «Динамо».