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  4. Русин покинул Черноморец
Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 14:09 | Обновлено 02 августа 2022, 14:41
556
0

Русин покинул Черноморец

Назарий Русин попрощался с болельщиками клуба

02 августа 2022, 14:09 | Обновлено 02 августа 2022, 14:41
556
0
Русин покинул Черноморец
Instagram. Назарий Русин

Нападающий «Черноморца» Назарий Русин прокомментировал свой уход:

«Дорогие болельщики, я хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказывали и оказываете «Черноморцу», и лично мне, как игроку команды. Мне было очень приятно быть частью одесского клуба. Но футбольная жизнь не всегда предсказуема. И обстоятельства сложились так, что я вынужден покинуть команду. Часть меня навсегда останется в Одессе», – приводит слова Русина пресс-служба клуба.

Назарий принадлежит киевскому «Динамо», а за одесский клуб он выступал на правах аренды. В «Черноморце» Русин был с зимы, а сегодня «Динамо» в срочном порядке отозвало игрока себе в клуб, но пробудет Назарий там недолго. Сообщается, что Русин станет частью сделки по переходу хавбека «Зари» Владислава Кабаева в «Динамо».

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Источник: Русин стал полноценным игроком Зари
Назарий Русин Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Черноморец
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