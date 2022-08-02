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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рэмзи подписал контракт с Ниццой
Франция
02 августа 2022, 05:05 | Обновлено 02 августа 2022, 05:17
81
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рэмзи подписал контракт с Ниццой

31-летний хавбек перешел во французский клуб на правах свободного агента

02 августа 2022, 05:05 | Обновлено 02 августа 2022, 05:17
81
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рэмзи подписал контракт с Ниццой
ФК Ницца. Аарон Рэмзи

Французская «Ницца» объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Уэльса Аароном Рэмзи.

31-летний хавбек, известный по выступлениям за «Арсенал» и «Ювентус», перешел во французский клуб на правах свободного агента.

Вторую половину прошлого сезона Рэмзи провел в аренде в «Рейнджерс», а 26 июля покинул «Ювентус» после истечения контракта.

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Источник ФК Ницца
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