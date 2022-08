Вейналдум перейдет в Рому

31-летний полузащитник «ПСЖ» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум в блмжайшее время перейдет в итальянскую «Рому» на правах аренды. Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Никола Скира.

По информации Николы Скиры, «Рома» будет иметь право выкупа игрока. При этом итальянский клуб будет обязан сделать это, если они сыграют в Лиге Чемпионов 2023/2024. Также отметим, что «ПСЖ» будет оплачивать 40% зарплаты Вейналдума во время аренды.

Скира утверждает, что Вейналдум не входит в планы нового главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. Его контракт с французским клубом истекает по окончании сезона 2023/2024.

