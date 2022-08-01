Харьковский Металлист 1925 снова потерял игрока

29-летний полузащитник Юрий Батюшин перешел с харьковского «Металлиста 1925» в грузинскую «Дилу».

Новая команда Юрия занимает 4-е место в национальном чемпионате на данный момент.

Последний свой матч за «Металлист 1925» Юрий провел в июне 2021 года. В том сезоне он забил 3 гола и отдал две голевые передачи.