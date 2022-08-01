Украина. Премьер лига01 августа 2022, 09:54 | Обновлено 01 августа 2022, 10:55
575
0
Харьковский Металлист 1925 снова потерял игрока
Батюшин перешел в чемпионат Грузии
01 августа 2022, 09:54 | Обновлено 01 августа 2022, 10:55
575
0
29-летний полузащитник Юрий Батюшин перешел с харьковского «Металлиста 1925» в грузинскую «Дилу».
Новая команда Юрия занимает 4-е место в национальном чемпионате на данный момент.
Последний свой матч за «Металлист 1925» Юрий провел в июне 2021 года. В том сезоне он забил 3 гола и отдал две голевые передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 01 августа 2022, 07:38 1
Утренняя сводка генерального штаба
Футбол | 01 августа 2022, 07:10 0
Главные новости за 31 июля на Sport.ua
Футбол | 31.07.2022, 13:20
Футбол | 01.08.2022, 07:00
Футбол | 31.07.2022, 21:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.07.2022, 16:31
30.07.2022, 15:20 1
30.07.2022, 12:41 4
Другие виды
31.07.2022, 19:07 1
31.07.2022, 18:45
30.07.2022, 21:01 14
31.07.2022, 11:58 45