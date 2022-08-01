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  4. Харьковский Металлист 1925 снова потерял игрока
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 09:54 | Обновлено 01 августа 2022, 10:55
575
0

Харьковский Металлист 1925 снова потерял игрока

Батюшин перешел в чемпионат Грузии

01 августа 2022, 09:54 | Обновлено 01 августа 2022, 10:55
575
0
Харьковский Металлист 1925 снова потерял игрока
Instagram. Юрий Батюшин

29-летний полузащитник Юрий Батюшин перешел с харьковского «Металлиста 1925» в грузинскую «Дилу». 

Новая команда Юрия занимает 4-е место в национальном чемпионате на данный момент.

Последний свой матч за «Металлист 1925» Юрий провел в июне 2021 года. В том сезоне он забил 3 гола и отдал две голевые передачи.

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Юрий Батюшин Металлист 1925 Дила чемпионат Грузии по футболу трансферы УПЛ
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Источник Sport.ua
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