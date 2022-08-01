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Англия
01 августа 2022, 08:54 | Обновлено 01 августа 2022, 09:33
282
0

Ньюкасл – Аталанта – 1:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

01 августа 2022, 08:54 | Обновлено 01 августа 2022, 09:33
282
0
Ньюкасл – Аталанта – 1:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках подготовки к новому сезону английский «Ньюкасл» на своем поле победил итальянскую «Аталанту» со счетом 1:0.

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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