Англия01 августа 2022, 08:54 | Обновлено 01 августа 2022, 09:33
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Ньюкасл – Аталанта – 1:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
01 августа 2022, 08:54 | Обновлено 01 августа 2022, 09:33
282
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В рамках подготовки к новому сезону английский «Ньюкасл» на своем поле победил итальянскую «Аталанту» со счетом 1:0.
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ньюкасл).
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