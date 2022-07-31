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ATP
31 июля 2022, 16:12 | Обновлено 31 июля 2022, 17:33
470
1

Анонс. Возьмет ли Алькарас реванш за Уимблдон

В финале Умага сыграет Карлос Алькарас и Янник Синнер

31 июля 2022, 16:12 | Обновлено 31 июля 2022, 17:33
470
1
Анонс. Возьмет ли Алькарас реванш за Уимблдон
Instagram. Карлос Алькарас и Янник Синнер

31 июля в 21:00 по Киеву в хорватском Умаге пройдет финал между испанцем Карлосом Алькарасом (ATP 5) и Янником Синнером (ATP 10). Стоит отметить, что они и были первыми двумя сеянными этого турнира.

Plava Laguna Croatia Open Umag - ATP 250

Умаг, Хорватия / 25-31 июля / грунт / €534,555

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Карлос впервые защищает выигранный трофей уровня АТР и пока дела у него складываются достаточно неплохо. Естественно, были определенные трудности. В полуфинале испанец играл с 20-летним итальянцем Джулио Дзеппьери (АТР 168) . Матч закончился победой Карлоса в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Но, во-первых, Карлос брал медицинский тайм-аут на старте второй партии, а во-вторых, в третьем сете Джулио отыгрался со счета 3:0 на 3:3 и, к сожалению, потянул мышцу бедра. До этого испанец в двух сетах обыграл аргентинца Факундо Баньиса (АТР 120) и Норберта Гомбоша (АТР 117) из Словении. 

По Яннику Синнеру было очень много вопросов перед стартом турнира. На Уимблдоне у него были проблемы со здоворьем в последних сетах против Новака Джоковича (АТР 7), где он проиграл матч с 2:0 по сетам. Казалось, что логичнее было бы подготовиться к американской хардовой серии, но Янник тут, в финале. По сетке он прошелся уверенно, обыграв испанца Хауме Муньяра (АТР 59), еще одного испанца Роберто Карбальеса (АТР 86) и в полуфинале разобрался со своим соотечественником Франко Агаменоне (АТР 136) со счетом 6:1, 6:3. 

Алькарас и Синнер играли между собой уже 3 раза (2-1 в пользу Карлоса), дважды на уровне АТР. Крайняя встреча была сыграна в 1/8 финала Уимблдона 2022, где победу праздновал Янник. На грунте молодые теннисисты встречались на челленджере в Аликанте (Испания), тогда выиграл хозяин кортов - Алькарас.

Прогноз от Sport.ua - Победа Алькараса

 

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Карлос Алькарас Янник Синнер ATP Умаг
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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VikyKrasotulechka90
Сегодня финал ЧЕЖ . Хоть бы что то написали ( Зато всякого кала ненужного напечатали как всегда
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