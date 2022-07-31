Стало стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ

До истечения официального срока принятия заявок на тендере на эксплуатацию медиа-прав Премьер-Лиги Украины поступило сразу несколько заявок от потенциальных трансляторов.

Сообщается, что заявки на все права – две: от Setanta Sports и Espreso. Речь идет именно о полной трансляции матчей чемпионата Украины по футболу в прямом эфире.

Есть претенденты и на другие пакеты трансляций, в том числе на отдельно взятые матчи. По информации источника, MEGOGO нет в числе претендентов на полные трансляции матчей УПЛ.

Ранее сообщалось, что если ни один из участников тендера не предложит цену, которая устроит все клубы, то УПЛ запустит собственный канал.

Отметим, что в последние годы большую часть матчей чемпионата Украины показывали каналы «Футбол», которые прекратили свое существование. За трансляции домашних игр «Динамо», «Зари» и «Днепра-1» отвечал холдинг «1+1».