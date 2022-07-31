Анонс. Гарсия должна завершить начатое в Варшаве

В финале грунтового турнира WTA в Варшаве (Польша) сыграют Каролин Гарсия (Франция) и Ана Богдан (Румыния).

BNP Paribas Poland Open - WTA 250

Варшава, Польша / 25-31 июля / грунт / $ 251,750

Действующая чемпионка: Марина Заневская (Бельгия)

Открытый чемпионат Польши в прошлом году проходил в Гдыне, где триумфатором стала Марина Заневская (WTA 99), которая в 1/16 финала на этом турнире уступила украинке Катерине Байндл (WTA 190). В этом году соревнования перенесли в столицу.

Каролин Гарсия (WTA 45) абсолютно заслуженно прошла в финал. Помимо своей победы над первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша), представительница Франции разгромно обыграла Жасмин Паолини (Италия, WTA 58) в полуфинале со счетом 6:1, 6:2. Стоит отметить, что Жасмин две недели подряд играла в полуфиналах на уровне WTA, но дважды уступила.

Ана Богдан (WTA 109) особенно запомнилась украинским болельщикам. Представительна Румынии в полуфинале обыграла Катерину Байндл (Украина) в двух сетах со счетом 7:5, 7:5.

Instagram. Ана Богдан

Каролин Гарсия сыграет в своем 12 финале на уровне WTA и поборется за 9 трофей в карьере. Отметим, что француженка в 2022 выиграла второй трофей на траве в карьере. Это случилось в Бад-Хомбурге (Германия).

Ана Богдан впервые вышла в финал на уровне WTA. В своем активе Ана имеет 11 титулов на фьючерсах.

Каролин и Ана уже играли между собой на Уимблдоне 2017. Тогда выиграла Гарсия в двух сетах

Теннисистки выйдут на корт 31 июля не ранее 16:00 по Киеву.

Прогноз Sport.ua - победа Гарсии