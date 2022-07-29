ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков

«Днепр-1» официально сообщил о подписании шестерых новых игроков. В команду на правах свободного агента перешел экс-игрок «Зари» Артем Громов, а также пять игроков «Металлиста».

Хавбеки Руслан Бабенко, Сергей Горбунов и Владимир Танчик подписали полноценные 2-летние контракты с «Днепром-1», а вратарь Владислав Рыбак и опорный полузащитник Эдуард Сарапий перешли на правах аренды.

Также сегодня «Днепр-1» объявил о назначении на пост главного тренера Александра Кучера. Его предыдущим местом работы также был «Металлист».