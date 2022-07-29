Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 17:17 |
608
1

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков

В клубе большие в кадровые изменения

29 июля 2022, 17:17 |
608
1
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков

«Днепр-1» официально сообщил о подписании шестерых новых игроков. В команду на правах свободного агента перешел экс-игрок «Зари» Артем Громов, а также пять игроков «Металлиста».

Хавбеки Руслан Бабенко, Сергей Горбунов и Владимир Танчик подписали полноценные 2-летние контракты с «Днепром-1», а вратарь Владислав Рыбак и опорный полузащитник Эдуард Сарапий перешли на правах аренды.

Также сегодня «Днепр-1» объявил о назначении на пост главного тренера Александра Кучера. Его предыдущим местом работы также был «Металлист».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала Дениса Безбородько
Вербич приостановит контракт с Динамо и перейдет в Панатинаикос – СМИ
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Кучер возглавил Днепр-1
Днепр-1 Металлист Харьков трансферы УПЛ трансферы Артем Громов Руслан Бабенко Сергей Горбунов Владимир Танчик Владислав Рыбак Эдуард Сарапий
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Арсенал презентовал первую в истории розовую игровую форму
Футбол | 29 июля 2022, 13:03 0
ФОТО. Арсенал презентовал первую в истории розовую игровую форму
ФОТО. Арсенал презентовал первую в истории розовую игровую форму

«Канониры» удивили новым третьим комплектом

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 29 июля 2022, 04:30 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Даниил ИГНАТЕНКО: «Могу сказать одно: сейчас я полноценнный игрок Бордо»
Футбол | 29.07.2022, 10:45
Даниил ИГНАТЕНКО: «Могу сказать одно: сейчас я полноценнный игрок Бордо»
Даниил ИГНАТЕНКО: «Могу сказать одно: сейчас я полноценнный игрок Бордо»
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
Футбол | 29.07.2022, 09:23
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
Стало известно, с кем сыграет Заря в 3-м раунде отбора Лиги конференций
Футбол | 28.07.2022, 22:59
Стало известно, с кем сыграет Заря в 3-м раунде отбора Лиги конференций
Стало известно, с кем сыграет Заря в 3-м раунде отбора Лиги конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
28.07.2022, 07:52 7
Бокс
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
28.07.2022, 10:09
Футбол
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
28.07.2022, 00:05 19
Футбол
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
28.07.2022, 16:38 4
Теннис
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
27.07.2022, 22:39 65
Футбол
Энди РУИС: «Усик победит Джошуа, если не повторит мои ошибки»
Энди РУИС: «Усик победит Джошуа, если не повторит мои ошибки»
28.07.2022, 19:49
Бокс
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
28.07.2022, 00:01 2
Футбол
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
28.07.2022, 17:13 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем