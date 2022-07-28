Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУЧЕСКУ: «На поле было великое сражение. Ребята отдали все силы на поле»
Лига Чемпионов
Фенербахче
27.07.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 2
Динамо Киев Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 июля 2022, 02:35 | Обновлено 28 июля 2022, 02:46
341
0

ЛУЧЕСКУ: «На поле было великое сражение. Ребята отдали все силы на поле»

Главный тренер «Динамо» поделился впечатлениями от игры с «Фенербахче»

28 июля 2022, 02:35 | Обновлено 28 июля 2022, 02:46
341
0
ЛУЧЕСКУ: «На поле было великое сражение. Ребята отдали все силы на поле»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью транслятору матча поделился впечатлениями от игры с «Фенербахче» (2:1 д.в.) и прохода в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов:

– Мы собрали много информации и очень хорошо подготовились к этой игре в течение последних пяти дней. Ребята отдали все силы на поле. Мы очень хорошо организовали нашу защиту, особенно в первом тайме, поскольку знали, что «Фенербахче» начнет поединок очень агрессивно и будет прессинговать нашу команду. Мы добились успеха в том, чтобы с этим справиться, и во втором тайме, как и обсуждали заранее, хотели выровнять игру и победить.

Это был очень хороший матч между двумя сильными командами. Я очень рад, что моя команда сумела поддержать хороший физический уровень до конца матча. Полагаю, мы заслужили победу в этом квалификационном раунде.

– Как можете прокомментировать удаление в составе соперника?

- Юкшек допустил много ошибок. Кроме того, игра была достаточно жесткой, которая нуждалась в физической выносливости: много длинных передач. Словом, на поле было великое сражение.

По теме:
Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Жальгирис и Карабах пробились в 3-й раунд
ВИДЕО. Как Караваев похоронил Фенербахче за скандирование про путина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Динамо Киев Фенербахче Мирча Луческу Лига чемпионов Фенербахче - Динамо выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 28 июля 2022, 01:19 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал Мукиеле
Футбол | 28 июля 2022, 02:02 0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал Мукиеле
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал Мукиеле

«РБ Лейпциг» продал защитника парижскому клубу за 12 млн евро

Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
Футбол | 27.07.2022, 22:39
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
АИК – Ворскла – 2:0 OT. Гол-фантом в Стокгольме? Видео голов и обзор матча
Футбол | 27.07.2022, 23:41
АИК – Ворскла – 2:0 OT. Гол-фантом в Стокгольме? Видео голов и обзор матча
АИК – Ворскла – 2:0 OT. Гол-фантом в Стокгольме? Видео голов и обзор матча
Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Футбол | 27.07.2022, 10:49
Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
27.07.2022, 23:07 16
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
27.07.2022, 09:04 3
Футбол
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
26.07.2022, 17:25
Другие виды
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
26.07.2022, 11:52 2
Баскетбол
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
27.07.2022, 13:25
Бокс
Три правила ответственной игры от Александра Усика
Три правила ответственной игры от Александра Усика
27.07.2022, 14:00
Другие виды
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
27.07.2022, 23:10
Футбол
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
26.07.2022, 17:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем