ЛУЧЕСКУ: «На поле было великое сражение. Ребята отдали все силы на поле»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью транслятору матча поделился впечатлениями от игры с «Фенербахче» (2:1 д.в.) и прохода в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов:

– Мы собрали много информации и очень хорошо подготовились к этой игре в течение последних пяти дней. Ребята отдали все силы на поле. Мы очень хорошо организовали нашу защиту, особенно в первом тайме, поскольку знали, что «Фенербахче» начнет поединок очень агрессивно и будет прессинговать нашу команду. Мы добились успеха в том, чтобы с этим справиться, и во втором тайме, как и обсуждали заранее, хотели выровнять игру и победить.

Это был очень хороший матч между двумя сильными командами. Я очень рад, что моя команда сумела поддержать хороший физический уровень до конца матча. Полагаю, мы заслужили победу в этом квалификационном раунде.

– Как можете прокомментировать удаление в составе соперника?

- Юкшек допустил много ошибок. Кроме того, игра была достаточно жесткой, которая нуждалась в физической выносливости: много длинных передач. Словом, на поле было великое сражение.