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Заря
26.07.2022, FT 5 : 3
Полесье
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Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 13:13 | Обновлено 27 июля 2022, 13:26
467
0

Заря – Полесье – 5:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

27 июля 2022, 13:13 | Обновлено 27 июля 2022, 13:26
467
0
Заря – Полесье – 5:3. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» и житомирское «Полесье» провели в Варшаве товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону. Команда Патрика ван Леувена одержала победу со счетом 5:3.

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Источник Sport.ua
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