Украина. Премьер лига27 июля 2022, 13:13 | Обновлено 27 июля 2022, 13:26
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Заря – Полесье – 5:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
27 июля 2022, 13:13 | Обновлено 27 июля 2022, 13:26
467
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Луганская «Заря» и житомирское «Полесье» провели в Варшаве товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону. Команда Патрика ван Леувена одержала победу со счетом 5:3.
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