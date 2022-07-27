Англия27 июля 2022, 10:29 |
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Вест Хэм подписал форварда сборной Италии за 35,5 миллионов фунтов
Джанлука Скамакка перебрался в Лондон
27 июля 2022, 10:29 |
1405
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Клуб АПЛ «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с форвардом Джанлукой Скамаккой. Игрок подписал контракт на 5 лет.
«Сассуоло» получит за 23-летнего нападающего около 35 миллионов фунтов.
Скамакка в минувшем сезоне Серии A забил 16 голов. Провел 7 матчей за сборную Италии.
🇮🇹⚒ pic.twitter.com/wiyTYkHHTY— West Ham United (@WestHam) July 26, 2022
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