Вест Хэм подписал форварда сборной Италии за 35,5 миллионов фунтов

Клуб АПЛ «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с форвардом Джанлукой Скамаккой. Игрок подписал контракт на 5 лет.

«Сассуоло» получит за 23-летнего нападающего около 35 миллионов фунтов.

Скамакка в минувшем сезоне Серии A забил 16 голов. Провел 7 матчей за сборную Италии.

