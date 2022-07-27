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  4. Вест Хэм подписал форварда сборной Италии за 35,5 миллионов фунтов
Англия
27 июля 2022, 10:29 |
1405
0

Вест Хэм подписал форварда сборной Италии за 35,5 миллионов фунтов

Джанлука Скамакка перебрался в Лондон

27 июля 2022, 10:29 |
1405
0
Вест Хэм подписал форварда сборной Италии за 35,5 миллионов фунтов
Skysports.com

Клуб АПЛ «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с форвардом Джанлукой Скамаккой. Игрок подписал контракт на 5 лет.

«Сассуоло» получит за 23-летнего нападающего около 35 миллионов фунтов.

Скамакка в минувшем сезоне Серии A забил 16 голов. Провел 7 матчей за сборную Италии.
 

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Источник ФК Вест Хэм
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