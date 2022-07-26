В среду, 27-го июля, состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся шведский «АИК» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Стокгольме (Швеция), на поле стадиона «Френдс Арена», начало в 20:00.

Коллектив Виктора Скрипника откровенно удивил достаточно свежей игрой в дебютном матче украинского специалиста во главе клуба. Победы в формально гостевых условиях над действительно мощным шведским коллективом (3:2) никто не ждал. Тем более, что игроки полтавчан при этом будут забивать голы выдающейся красоты. Однако счет первой игры совершенно не позволяет расслабляться, поэтому «Ворсклу» ждет очень тяжелое и ответственное испытание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «АИК» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.