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Лига конференций
Ворскла
21.07.2022, FT 3 : 2
АИК
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Лига конференций
26 июля 2022, 21:40 | Обновлено 26 июля 2022, 21:42
204
0

АИК – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА

26 июля 2022, 21:40 | Обновлено 26 июля 2022, 21:42
204
0
АИК – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В среду, 27-го июля, состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся шведский «АИК» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Стокгольме (Швеция), на поле стадиона «Френдс Арена», начало в 20:00.

Коллектив Виктора Скрипника откровенно удивил достаточно свежей игрой в дебютном матче украинского специалиста во главе клуба. Победы в формально гостевых условиях над действительно мощным шведским коллективом (3:2) никто не ждал. Тем более, что игроки полтавчан при этом будут забивать голы выдающейся красоты. Однако счет первой игры совершенно не позволяет расслабляться, поэтому «Ворсклу» ждет очень тяжелое и ответственное испытание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «АИК» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

📺 Видеотрансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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