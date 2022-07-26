Украина. Премьер лига26 июля 2022, 21:43 | Обновлено 26 июля 2022, 21:54
3086
2
Это Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и открыл счет!
«Шахтер» вышел вперед в товарищеском матче против «Аякса» в Амстердаме
26 июля 2022, 21:43 | Обновлено 26 июля 2022, 21:54
3086
2
26 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» Амстердам.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режимі Live в Telegram Sport.ua!
На 33-й минуте счет открыл Михаил Мудрик. Хавбек прошел полполя, накрутил защиту «Аякса» и открыл счет! Красивейший гол полузащитника сборной Украины!
ГОЛ! 0:1. Михаил Мудрик, 33 мин.
Видео гола ожидается в ближайшие минуты.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июля 2022, 19:19 2
Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля
Футбол | 26 июля 2022, 08:57 4
Израильтянин не без вопросов покидает донецкий «Шахтер»…
Футбол | 26.07.2022, 20:50
Футбол | 26.07.2022, 10:04
Футбол | 26.07.2022, 20:59
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Наконец то получилось
З Уельсом би так...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.07.2022, 23:09 5
24.07.2022, 17:37 1
24.07.2022, 18:10 1
25.07.2022, 14:41 33
25.07.2022, 07:59 11
26.07.2022, 11:52 2
Футбол
25.07.2022, 19:50 1