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  4. Это Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и открыл счет!
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 21:43 | Обновлено 26 июля 2022, 21:54
3086
2

Это Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и открыл счет!

«Шахтер» вышел вперед в товарищеском матче против «Аякса» в Амстердаме

26 июля 2022, 21:43 | Обновлено 26 июля 2022, 21:54
3086
2
Это Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и открыл счет!
ФК Шахтер Донецк

26 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» Амстердам. 

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режимі Live в Telegram Sport.ua!

На 33-й минуте счет открыл Михаил Мудрик. Хавбек прошел полполя, накрутил защиту «Аякса» и открыл счет! Красивейший гол полузащитника сборной Украины!

ГОЛ! 0:1. Михаил Мудрик, 33 мин.

Видео гола ожидается в ближайшие минуты.

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Источник Sport.ua
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Jaime_Lannister
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