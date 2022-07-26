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Англия
26 июля 2022, 13:46 | Обновлено 26 июля 2022, 13:47
270
0

ВИДЕО. Первое интервью Рахима Стерлинга в Челси

Игрок перебрался в лондонскую команду

26 июля 2022, 13:46 | Обновлено 26 июля 2022, 13:47
270
0
ВИДЕО. Первое интервью Рахима Стерлинга в Челси
ФК Челси

Хавбек «Челси» Рахим Стерлинг рассказал о переходе в новую команду из «Манчестер Сити».

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Источник Sport.ua
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