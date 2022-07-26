Англия26 июля 2022, 13:46 | Обновлено 26 июля 2022, 13:47
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ВИДЕО. Первое интервью Рахима Стерлинга в Челси
Игрок перебрался в лондонскую команду
26 июля 2022, 13:46 | Обновлено 26 июля 2022, 13:47
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Хавбек «Челси» Рахим Стерлинг рассказал о переходе в новую команду из «Манчестер Сити».
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