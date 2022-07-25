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Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 23:14 | Обновлено 26 июля 2022, 00:46
272
0

Аякс – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

25 июля 2022, 23:14 | Обновлено 26 июля 2022, 00:46
272
0
Аякс – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 26-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся амстердамский «Аякс» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Амстердаме (Нидерланды), на поле стадиона «Йохан Кройф Арена», начало в 21:00.

Коронавирус COVID-19 пожаловал в расположение действующего чемпиона Нидерландов раньше, чем в гости к ним пожаловал коллектив Игора Йовичевича, поэтому предыдущий контрольный матч «Аякса» против франкфуртского «Айнтрахта» был отменен. Однако, как сообщает официальный сайт клуба, подопечные Альфреда Схредера все-таки смогут принять участие в благотворительной кампании ради поддержки Украины. Обе команды – чемпионы своих стран, обе в межсезонье получили нового тренера, обе не знали поражений до этого во время летних сборов. Но при этом игровой тонус у «аяксидов» куда выше уровнем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

📺 Видеотрансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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