Товарищеский матч.

«Аякс» – «Шахтер» - 1:1

Тадич, 45 – Мудрик, 33

«Аякс»: Пасвер – Вейндал, Блинд, Тимбер, Ренсх – Классен, Альварес, Бергейс – Тадич – Бергвейн, Антони.

Запасные: Гортер, Схюрс, Баас, Магальян, Тейлор, Бробби, Кудус, Консейсау, Фитц-Джим, Расмуссен, Глинссон.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Бондарь, Козик, Конопля – Степаненко, Тотовицкий – Мудрик, Бондаренко, Судаков – Кащук.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кирюханцев, Удод, Стасюк, Савченко, Очеретько, Топалов, Джурасек, Чех, Криськив, Вакула, Кулаков.

Стадион: «Йохан Кройф Арена» (Амстердам, Нидерланды).



Во вторник, 26-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся амстердамский «Аякс» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Амстердаме (Нидерланды), на поле стадиона «Йохан Кройф Арена», начало в 21:00.

Коронавирус COVID-19 пожаловал в расположение действующего чемпиона Нидерландов раньше, чем в гости к ним пожаловал коллектив Игора Йовичевича, поэтому предыдущий контрольный матч «Аякса» против франкфуртского «Айнтрахта» был отменен. Однако, как сообщает официальный сайт клуба, подопечные Альфреда Схредера все-таки смогут принять участие в благотворительной кампании ради поддержки Украины. Обе команды – чемпионы своих стран, обе в межсезонье получили нового тренера, обе не знали поражений до этого во время летних сборов. Но при этом игровой тонус у «аяксидов» куда выше уровнем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.