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Товарищеские матчи
Аякс
45 1 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 20:44 | Обновлено 26 июля 2022, 21:50
3488
9

Аякс – Шахтер – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

26 июля 2022, 20:44 | Обновлено 26 июля 2022, 21:50
3488
9
Аякс – Шахтер – 1:1. LIVE
ФК Шахтер Донецк

Товарищеский матч. 

«Аякс» – «Шахтер» - 1:1

Тадич, 45 – Мудрик, 33

«Аякс»: Пасвер – Вейндал, Блинд, Тимбер, Ренсх – Классен, Альварес, Бергейс – Тадич – Бергвейн, Антони.

Запасные: Гортер, Схюрс, Баас, Магальян, Тейлор, Бробби, Кудус, Консейсау, Фитц-Джим, Расмуссен, Глинссон.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Бондарь, Козик, Конопля – Степаненко, Тотовицкий – Мудрик, Бондаренко, Судаков – Кащук.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кирюханцев, Удод, Стасюк, Савченко, Очеретько, Топалов, Джурасек, Чех, Криськив, Вакула, Кулаков.

Стадион: «Йохан Кройф Арена» (Амстердам, Нидерланды).

Во вторник, 26-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся амстердамский «Аякс» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Амстердаме (Нидерланды), на поле стадиона «Йохан Кройф Арена», начало в 21:00.

Коронавирус COVID-19 пожаловал в расположение действующего чемпиона Нидерландов раньше, чем в гости к ним пожаловал коллектив Игора Йовичевича, поэтому предыдущий контрольный матч «Аякса» против франкфуртского «Айнтрахта» был отменен. Однако, как сообщает официальный сайт клуба, подопечные Альфреда Схредера все-таки смогут принять участие в благотворительной кампании ради поддержки Украины. Обе команды – чемпионы своих стран, обе в межсезонье получили нового тренера, обе не знали поражений до этого во время летних сборов. Но при этом игровой тонус у «аяксидов» куда выше уровнем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

📺 Видеотрансляция
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Шахтер Донецк Аякс контрольные матчи УПЛ Аякс - Шахтер товарищеские матчи текстовая трансляция благотворительные матчи
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Умник
Фк. Мудрык.
Красава
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+1
Сергей Романчиков
Мудрик этот гол + 5 миллионов к цене.. Топ 
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+1
AK.228
Мудрік геній
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0
VikyKrasotulechka90
2:0
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0
veter
Козик и Кащук в старте! Это уже не хуже Луческу.
Ответить
0
Умник
Без бразил тяжело
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-1
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