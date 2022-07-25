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  4. Гендиректор Динамо М: «Надо спросить у Ордеца, почему он полгода был рф»
Германия
25 июля 2022, 15:28 |
205
0

Гендиректор Динамо М: «Надо спросить у Ордеца, почему он полгода был рф»

Игрок перебрался в Германию

25 июля 2022, 15:28 |
205
0
Гендиректор Динамо М: «Надо спросить у Ордеца, почему он полгода был рф»
ФК Динамо Москва. Иван Ордец

Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо» Москва, не удивлен тому, что украинский защитник Иван Ордец вдруг воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт.

Ордец, несмотря на полномасштабное вторжение рф в феврале, покинул россию только в июле.

«Уход Ордеца не стал неожиданностью. Это его право приостановить контракт, а не разорвать. Надо узнать у него, почему полгода провел в России, не приостанавливал контракт и сейчас приостановил», – сказал Пивоваров.

Ордец перебрался в немецкий «Бохум».

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Источник Чемпионат
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