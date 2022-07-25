Гендиректор Динамо М: «Надо спросить у Ордеца, почему он полгода был рф»
Игрок перебрался в Германию
Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо» Москва, не удивлен тому, что украинский защитник Иван Ордец вдруг воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт.
Ордец, несмотря на полномасштабное вторжение рф в феврале, покинул россию только в июле.
«Уход Ордеца не стал неожиданностью. Это его право приостановить контракт, а не разорвать. Надо узнать у него, почему полгода провел в России, не приостанавливал контракт и сейчас приостановил», – сказал Пивоваров.
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