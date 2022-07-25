Криш и пустота

Самое главное в футболе, да и в жизни вообще – вовремя оказаться в нужном месте. До момента с неожиданным переходом в «Ювентус» Роналду отменно пользовался своей интуицией.

Трансфер из родного «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» для португальского форварда (вингера) был явным шагом вперед. На «Олд Траффорд» Криш стал звездой мировой величины.

Абсолютно логичным и правильным был и трансфер в «Реал». Флорентино Перес собирал на «Сантьяго Бернабеу» очередной призыв «галактикос», и Роналду там стал однозначно первой скрипкой. И одним из двух главных лиц целого футбольного поколения.

После того, как «сливочные» взяли третий раз подряд Лигу чемпионов, Криштиану неожиданно решил покинуть Мадрид. На гребне славы, так сказать. Поговаривали, что как раз именно этой славы ему и не хватало в «Реале» в последний сезон: дескать, приходилось делиться с партнерами. В частности, с Бэйлом. И еще говорили тогда, что португалец поставил ультиматум боссам «Мадрида»: либо я, либо валлиец.

Правда это или нет, уже и не важно. Важно то, что фактически сразу после победного киевского финала ЛЧ Рон покинул «Реал». Сбежал, если называть вещи своими именами. Я помню тогдашнее выражение лица президента «Реала». Неожиданные демарши Роналду и Зидана выбили из колеи даже всесильного дона Флорентино. Шок, разочарование, недоумение, прострация – в том выражении было все, окромя понимания.

Дабы по-настоящему оклематься от удара «под дых», вождю «королевского клуба» понадобился сезон. Ну, вы наверняка помните то странное назначение главным тренером Лопетеги, которого буквально вырвали из кресла «Фурии» за несколько дней до старта Мундиаля-2018.

У Хулена прогнозировано не задалось на новом месте, и Пересу нужно было оперативно прийти в себя, понять ошибку. И попытаться ее исправить. К чести «большого дона», он довольно быстро вышел из крутого пике. И «Реал» снова король Европы. Уже без Роналду.

***

А вот история КриРо с тех пор катастрофически шла под откос. Если он чем-то и запомнился в Италии, так это, разве что, титулом лучшего бомбардира серии А да неимоверным количеством проданных именных футболок. Ну да, он еще становился чемпионом страны, но тогда в «Юве» стал бы чемпионом и Роберто Баджо. В чемпионской же Лиге Роналду, ушедшего за новым опытом и новым трофеем, ждало разочарование.

Да, не скажешь, что именно португалец, как тот же Месси, например, был одним из виновников провала в ЛЧ «Барселоны». Нет. Категорически нет. Криш исправно делал свое дело. Но того «Ювентуса» для победы в Лиге чемпионов было маловато. Мягко говоря.

Мягко говоря – это и о том, что «реализовать себя в «Юве» Криштиану помешал коронавирус». Помешала реализовать, прежде всего, апатия. И завышенные требования к клубу и партнерам.

И только этим объясняется его переход/бегство в АПЛ.

Опять-таки, в том случае нужно было сделать правильный выбор. То, что Криш оказался прав, покинув Турин, говорят сами за себя и результаты «старой синьоры». Команда перестала быть гегемоном даже в Италии, не говоря уже о континентальных притязаниях. Ему снова понадобился новый вызов. В этот раз не в качестве блажи, а самый что ни на есть реальный.

Он долго выбирал между двух Манчестеров. И почти выбрал «Сити». Но Мендеш (его агент), сэр Алекс (его бывший тренер) и собственная ностальгия подсказали футболисту, что нужно возвращаться на «Олд Траффорд».

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Тогда этот камбэк виделся иначе, нежели сейчас. Лично я считал, что Рон все сделал правильно, вернувшись в «МанЮнайтед». Красивая история, возвращение к истокам, великий клуб, ищущий для возврата к величию последний штрих. Тогда и правда казалось, что все пазлы сложились в целостную картинку.

Но в реальности получилось иначе. Чемпионом АПЛ стал «Сити». Команда Гвардиолы остановилась и за шаг до финала ЛЧ. А вот «МЮ» занял в итоге лишь шестое место. И по факту Криш впервые за годы и годы может не сыграть в Лиге чемпионов.

Рангник, уже бывший рулевой «манкунианцев», рассказывал после отставки, что Роналду жалел о возвращении уже с первых месяцев. Ему не нравился уровень амбиций нынешнего руководства клуба. Ему не нравились тренеры – ни Сульшер, ни Рангник. Ни теперь вот тен Хаг. Ему не нравился и уровень своих партнеров.

Есть ли соль в этих претензиях португальца, если они действительно имели место быть? Да есть, конечно же. Свои голы Криштиану клепал и за «МЮ». Может, не так регулярно, как за «Юве», и тем более за «Реал», но лучшим бомбардиром команды стал. И в свои 37 лет продолжал ее тащить на вершину.

***

Один в поле воином не оказался. И сразу по окончании прошлого сезона попросил, если верить английским СМИ, отпустить его в другой клуб. Обязательное условие – чтобы тот клуб играл в ЛЧ.

Хотя поначалу и сообщалось, что Роналду вроде бы потребовал у боссов «МЮ» провести очень активную трансферную кампанию, прикупив шесть-семь новых игроков.

Но затем эта инфа безнадежно затерялась в ворохе сообщений о том, что Роналду очень хочет уйти.

Именно на такой версии настаивают сейчас фактически все хорошо информированные источники. Они утверждают, что Криш готов даже пойти на серьезное уменьшение зарплаты ради того, чтобы снова бороться за победу в Лиге чемпионов.

И вот ради этого Роналду позвонил лично Пересу и попросился обратно в «Реал». Но Флорентино ответил холодным отказом. Даже представить себе не могу выражение лица босса «Мадрида» в тот момент. Подходящее слово – ликование. В общем, на «Сантьяго Бернабеу» бывшего кумира уже не будет. Единожды предавши, кто тебе поверит…

Отказ Переса не только огорчил Криша, но и разозлил. Поэтому Мендеш и предложил своего подопечного «Барселоне». Сложно сказать, как бы развивались события, если бы на «Камп Ноу» не пришел Левандовски. Но Роберт уже там, и еще одной дорогостоящей звезды «Боливар» не вынесет.



As. За празднование хет-трика в ворота «Атлетико» в «стиле Диего Симеоне» Роналду в свое время оштрафовали

А вот «Атлетико» - очень даже может быть. Во всяком случае, Диего Симеоне не против видеть португальца в рядах «матрасников». Только вот для того, чтобы такое стало явью, нужно избавиться от Гризманна. Но это непростая задача: француз «Барсе» уже не нужен, да и в «ПСЖ» от него отказались.

Не нужен Криштиану и «Баварии». Там иная трансферная политика. Да и Мане пришел. Отказался от звездного форварда и «Интер». Не в последнюю очередь из-за возврата Лукаку.

Что остается в итоге? В АПЛ – лишь «Челси». Во всяком случае, новое руководство «аристократов» встречалось с Мендешем, но переговоры завершились ничем. Да и не факт, что «МЮ» согласится усилить непосредственного конкурента.

Что еще есть в запасе? «Рома»: команда Моуринью якобы не против перехода португальца. Да и сам наставник-соотечественник тоже. Но беда в том, что римляне не потянут зарплату Рона. Да и «Рома», как и «МЮ», не сыграет в новом сезоне ЛЧ.

Получается, вариантов на самом деле не так уж и много. Первый и основной: сменить гнев на милость, вернуться к тренировкам с «МЮ», и попытаться снова помочь команде выйти на лидирующие позиции в АПЛ.

Запасной: дожать ситуацию с «Атлетико», поскольку нигде больше, даже в «ПСЖ», по разным причинам видеть звезду не хотят.

На самом деле, все это правда печально – видеть, как на глазах тускнет и стареет «механизм», который еще вчера казался идеальным и вечным.