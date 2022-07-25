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  4. Ирина Бегу впервые за пять лет выиграла трофей на уровне WTA
WTA
25 июля 2022, 05:50 | Обновлено 25 июля 2022, 06:02
152
0

Ирина Бегу впервые за пять лет выиграла трофей на уровне WTA

В финале Палермо представительница Румынии обыграла хозяйку кортов

25 июля 2022, 05:50 | Обновлено 25 июля 2022, 06:02
152
0
Ирина Бегу впервые за пять лет выиграла трофей на уровне WTA
Instagram. Ирина Бегу

В финале грунтового турнира в Палермо (Италия) сыграли Ирина Бегу (Румыния) и Лючия Бронцетти (Италия). Сильнее оказалась Ирина, которая обыграла свою оппонентку в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 33 минуты. 

Для Бегу это стал первый трофей за 5 лет. В последний раз она становилась чемпионкой в 2017 году в Бухаресте (Румыния). 

  • R32: Марина Бассольс Рибера (Испания, Q) 6:3, 4:6, 6:3
  • R16: Осеан Доден (Франция) 1:6, 6:2, 6:4
  • QF: Диан Парри (Франция) 6:1, 6:3
  • SF: Сара Соррибес-Тормо (Испания, 4) 3:6, 6:3, 6:4
  • FR: Лучия Бронцетти (Италия) 6:2, 6:2

Для Лючии это стал первый финал на уровне WTA. 

Далее Ирина Бегу сыграет в Варшаве, где в первом круге встретится с лаки-лузером Катериной Байндл. Лючия, в свою очередь, на этой неделе возьмет перерыв.

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Ирина Бегу WTA Палермо Лючия Брондзетти
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Источник Sport.ua
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