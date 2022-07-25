Ирина Бегу впервые за пять лет выиграла трофей на уровне WTA
В финале Палермо представительница Румынии обыграла хозяйку кортов
В финале грунтового турнира в Палермо (Италия) сыграли Ирина Бегу (Румыния) и Лючия Бронцетти (Италия). Сильнее оказалась Ирина, которая обыграла свою оппонентку в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 33 минуты.
Для Бегу это стал первый трофей за 5 лет. В последний раз она становилась чемпионкой в 2017 году в Бухаресте (Румыния).
- R32: Марина Бассольс Рибера (Испания, Q) 6:3, 4:6, 6:3
- R16: Осеан Доден (Франция) 1:6, 6:2, 6:4
- QF: Диан Парри (Франция) 6:1, 6:3
- SF: Сара Соррибес-Тормо (Испания, 4) 3:6, 6:3, 6:4
- FR: Лучия Бронцетти (Италия) 6:2, 6:2
Для Лючии это стал первый финал на уровне WTA.
Далее Ирина Бегу сыграет в Варшаве, где в первом круге встретится с лаки-лузером Катериной Байндл. Лючия, в свою очередь, на этой неделе возьмет перерыв.
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