Защитил титул. Каспер Рууд выдал камбек в финале Гштаада

Каспер Рууд (Норвегия) в финале грунтового турнира в Гштааде (Швейцария) обыграл Маттео Берреттини (Италия) в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2 за 2 часа и 36 минут.

Норвежец успешно защитил титул на этих кортах, помешав итальянцу оформить победу на третьем турнире подряд.

R32: BYE

BYE R16: Иржи Лехечка (Чехия) 6:3, 6:4

Иржи Лехечка (Чехия) 6:3, 6:4 QF: Хауме Мунар (Испания) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Хауме Мунар (Испания) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) SF: Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) 6:2, 6:0

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) 6:2, 6:0 Final: Маттео Берреттини (Италия, 2) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

Для Каспера титул в Гштааде стал третьим в сезоне. До этого норвежец стал триумфатором турниров в Буэнос-Айресе и Женеве. Всего за карьеру Каспер провел 13 финалов и в 9 из них брал титул (8 на грунте, 1 на харде и все АТР 250). Стоит также отметить, что Рууд в этом сезоне впервые сыграл в финале Большого Шлема (Ролан Гаррос).

Итальянец не смог выиграть свой 14-й матч подряд. Для Маттео это стал 11-й финал в карьере при 7 титулах.

Далее Берреттини сыграет в Кицбюэле (Австрия), где встретится с победителем матча Геральд Мельцер (Австрия) - Янник Ханфманн (Германия). Каспер Рууд, в свою очередь, заявил, что получил травму плеча и не сыграет в Кицбюэле. Его место в основной сетке досталось украинцу Виталию Сачко.