Защитил титул. Каспер Рууд выдал камбек в финале Гштаада
Норвежец не позволил Маттео Берреттини взять 3-й трофей подряд
Каспер Рууд (Норвегия) в финале грунтового турнира в Гштааде (Швейцария) обыграл Маттео Берреттини (Италия) в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2 за 2 часа и 36 минут.
Норвежец успешно защитил титул на этих кортах, помешав итальянцу оформить победу на третьем турнире подряд.
- R32: BYE
- R16: Иржи Лехечка (Чехия) 6:3, 6:4
- QF: Хауме Мунар (Испания) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
- SF: Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) 6:2, 6:0
- Final: Маттео Берреттини (Италия, 2) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2
Для Каспера титул в Гштааде стал третьим в сезоне. До этого норвежец стал триумфатором турниров в Буэнос-Айресе и Женеве. Всего за карьеру Каспер провел 13 финалов и в 9 из них брал титул (8 на грунте, 1 на харде и все АТР 250). Стоит также отметить, что Рууд в этом сезоне впервые сыграл в финале Большого Шлема (Ролан Гаррос).
Итальянец не смог выиграть свой 14-й матч подряд. Для Маттео это стал 11-й финал в карьере при 7 титулах.
Далее Берреттини сыграет в Кицбюэле (Австрия), где встретится с победителем матча Геральд Мельцер (Австрия) - Янник Ханфманн (Германия). Каспер Рууд, в свою очередь, заявил, что получил травму плеча и не сыграет в Кицбюэле. Его место в основной сетке досталось украинцу Виталию Сачко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стаховский сыграл матч, Свитолина судила, Шевченко наблюдал
«Канониры» победили со счетом 4:0