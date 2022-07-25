Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Защитил титул. Каспер Рууд выдал камбек в финале Гштаада
ATP
25 июля 2022, 05:32 | Обновлено 25 июля 2022, 05:34
14
0

Защитил титул. Каспер Рууд выдал камбек в финале Гштаада

Норвежец не позволил Маттео Берреттини взять 3-й трофей подряд

25 июля 2022, 05:32 | Обновлено 25 июля 2022, 05:34
14
0
Защитил титул. Каспер Рууд выдал камбек в финале Гштаада
Instagram. Каспер Рууд

Каспер Рууд (Норвегия) в финале грунтового турнира в Гштааде (Швейцария) обыграл Маттео Берреттини (Италия) в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2 за 2 часа и 36 минут. 

Норвежец успешно защитил титул на этих кортах, помешав итальянцу оформить победу на третьем турнире подряд. 

  • R32: BYE
  • R16: Иржи Лехечка (Чехия) 6:3, 6:4
  • QF: Хауме Мунар (Испания) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
  • SF: Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) 6:2, 6:0
  • Final: Маттео Берреттини (Италия, 2) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

Для Каспера титул в Гштааде стал третьим в сезоне. До этого норвежец стал триумфатором турниров в Буэнос-Айресе и Женеве. Всего за карьеру Каспер провел 13 финалов и в 9 из них брал титул (8 на грунте, 1 на харде и все АТР 250). Стоит также отметить, что Рууд в этом сезоне впервые сыграл в финале Большого Шлема (Ролан Гаррос).

Итальянец не смог выиграть свой 14-й матч подряд. Для Маттео это стал 11-й финал в карьере при 7 титулах.

Далее Берреттини сыграет в Кицбюэле (Австрия), где встретится с победителем матча Геральд Мельцер (Австрия) - Янник Ханфманн (Германия). Каспер Рууд, в свою очередь, заявил, что получил травму плеча и не сыграет в Кицбюэле. Его место в основной сетке досталось украинцу Виталию Сачко.

 

По теме:
В статусе лаки-лузера. Виталий Сачко впервые в сезоне сыграет в основе АТР
Анонс. Кто заберет свой второй трофей в Гштааде?
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Каспер Рууд Маттео Берреттини ATP Гштаад
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинские легенды провели благотворительный теннисный матч
Теннис | 23 июля 2022, 19:30 2
Украинские легенды провели благотворительный теннисный матч
Украинские легенды провели благотворительный теннисный матч

Стаховский сыграл матч, Свитолина судила, Шевченко наблюдал

Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
Футбол | 24 июля 2022, 08:42 15
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал

«Канониры» победили со счетом 4:0

Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
Футбол | 24.07.2022, 09:04
Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
Дебютный гол Холанда принес Ман Сити победу над Баварией
Победная серия. Украинский теннисист завоевал второй титул за две недели
Теннис | 25.07.2022, 03:37
Победная серия. Украинский теннисист завоевал второй титул за две недели
Победная серия. Украинский теннисист завоевал второй титул за две недели
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Футбол | 24.07.2022, 18:54
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Стаховский, Андрей Шевченко и Свитолина встретились в Кракове
ФОТО. Стаховский, Андрей Шевченко и Свитолина встретились в Кракове
23.07.2022, 12:43 3
Теннис
Маклафлин установила мировой рекорд. Рыжикова финишировала на 8-м месте
Маклафлин установила мировой рекорд. Рыжикова финишировала на 8-м месте
23.07.2022, 06:00 2
Другие виды
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
Фортуна подвела в овертайме. Студенческая сборная Украины проиграла финал
24.07.2022, 22:40 10
Футзал
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
23.07.2022, 08:40 2
Футбол
ВИДЕО. Зинченко исполнил песню перед новыми партнерами в Арсенале
ВИДЕО. Зинченко исполнил песню перед новыми партнерами в Арсенале
23.07.2022, 14:47 5
Футбол
Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
23.07.2022, 11:44 6
Футбол
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
24.07.2022, 18:10 1
Футбол
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
24.07.2022, 17:37 2
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем