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  4. Хавбек или защитник? Стала известно амплуа Зинченко в Арсенале
Англия
24 июля 2022, 23:45 | Обновлено 24 июля 2022, 23:59
242
0

Хавбек или защитник? Стала известно амплуа Зинченко в Арсенале

Лондонский клуб заявил украинца на сезон как защитника

24 июля 2022, 23:45 | Обновлено 24 июля 2022, 23:59
242
0
Хавбек или защитник? Стала известно амплуа Зинченко в Арсенале
ФК Арсенал Лондон

Лондонский «Арсенал» подал заявку на сезон АПЛ. В список внесен украинский новичок команды Александр Зинченко в качестве защитника.

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал журналистам, что основная позиция Зинченко – левый защитник.

Украинский футболист, который перешел из «Манчестер Сити», дебютировал за «Арсенал» в контрольном матче против «Челси» (4:0).

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Александр Зинченко Арсенал Лондон
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Источник ФК Арсенал Лондон
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