Анонс. В финале в Палермо впервые с 2013 сыграет итальянка
Лючия Бронцетти сыграет со 2-й ракеткой Румынии
Лючия Бронцетти (Италия) в финале грунтового турнира WTA в Палермо сыграет с Ириной Бегу (Румыния).
Интересен тот факт, что хоть турнир и проходит в Италии, но последней итальянкой в финале до Лючии была Сара Эррани в 2013 году. Правда, после этого турнир был приостановлен до 2019 года.
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Палермо, Италия / 18-24 июля / грунт / $251,750
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Оба полуфинальных матча получились долгими и интересными. Сразу стоит отметить, что и Лючия, и Ирина проиграли 1-й сет, но затем взяли последующие 2, тем самым совершив камбек, который позволил им сыграть в финале. Бронцетти в трех сетах обыграла Жасмин Паолини (Италия) со счетом 0:6, 6:3, 6:3 за 2 часа. Ирина, в свою очередь, обыграла Сарру Сорибес-Тормо (Испания) за 3 часа и 13 минут со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
Девушки в финале сыграют свою первую личную встречу.
Для Лючии Бронцетти финал в Палермо станет первым в карьере. Но стоит отметить, что и полуфиналов на уровне WTA у нее всего два. Предыдущий был в Рабате (Марокко).
Ирина Бегу более опытная теннисистка и это подтверждает количество ее трофеев. В Палермо она поборется за свой 5-й трофей в карьере.
Теннисистки выйдут на корт 24 июля не ранее 21:00 по Киеву.
Прогноз Sport.ua - Победа Бегу
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