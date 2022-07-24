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  4. Анонс. В финале в Палермо впервые с 2013 сыграет итальянка
WTA
24 июля 2022, 12:10 |
110
1

Анонс. В финале в Палермо впервые с 2013 сыграет итальянка

Лючия Бронцетти сыграет со 2-й ракеткой Румынии

24 июля 2022, 12:10 |
110
1
Анонс. В финале в Палермо впервые с 2013 сыграет итальянка
Instagram. Лючия Бронцетти

Лючия Бронцетти (Италия) в финале грунтового турнира WTA в Палермо сыграет с Ириной Бегу (Румыния). 

Интересен тот факт, что хоть турнир и проходит в Италии, но последней итальянкой в финале до Лючии была Сара Эррани в 2013 году. Правда, после этого турнир был приостановлен до 2019 года.

Palermo Ladies Open - WTA 250

Палермо, Италия / 18-24 июля / грунт / $251,750

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Оба полуфинальных матча получились долгими и интересными. Сразу стоит отметить, что и Лючия, и Ирина проиграли 1-й сет, но затем взяли последующие 2, тем самым совершив камбек, который позволил им сыграть в финале. Бронцетти в трех сетах обыграла Жасмин Паолини (Италия) со счетом 0:6, 6:3, 6:3 за 2 часа. Ирина, в свою очередь, обыграла Сарру Сорибес-Тормо (Испания) за 3 часа и 13 минут со счетом 3:6, 6:3, 6:4. 

Девушки в финале сыграют свою первую личную встречу.

Для Лючии Бронцетти финал в Палермо станет первым в карьере. Но стоит отметить, что и полуфиналов на уровне WTA у нее всего два. Предыдущий был в Рабате (Марокко). 

Ирина Бегу более опытная теннисистка и это подтверждает количество ее трофеев. В Палермо она поборется за свой 5-й трофей в карьере.

Теннисистки выйдут на корт 24 июля не ранее 21:00 по Киеву.

Прогноз Sport.ua - Победа Бегу

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
а матчі українців Сачка,Овчаренка,Байндл транслювати будете?
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