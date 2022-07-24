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ATP
24 июля 2022, 03:41 | Обновлено 24 июля 2022, 03:48
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0

Анонс. Невероятный Карлос Алькарас идет еще за одним титулом

Испанец сыграет с молодым итальянцем Лоренцо Музетти

24 июля 2022, 03:41 | Обновлено 24 июля 2022, 03:48
5
0
Анонс. Невероятный Карлос Алькарас идет еще за одним титулом
ATP Tour, Лоренцо Музетти и Карлос Алькарас

Карлос Алькарас (Испания) и Лоренцо Музетти (Италия) сыграют в финале грунтового турнира в Гамбурге (Германия).

Hamburg European Open - ATP 500

Гамбург, Германия / 18-24 июля / грунт / €1,770,865

Действующий чемпион: Пабло-Карреньо Буста (Испания)

24 июля на центральный корт Гамбурга выйдут самые яркие представители Next Gen: Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти. Между собой на уровне АТР они еще не играли. Но все же одна личная встреча есть. В 2020 году на Челленджере в Триесте (Италия) в полуфинальном матче сошлись тогда еще будущие топы тенниса. В 3-сетовом противостоянии победу одержал Карлос со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

В полуфиналах Гамбурга оба справились со своими соперниками в двух сетах, но не без тай-брейков. Алькарас обыграл Алекса Молчана (Словакия) в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:1 за 1 час и 35 минут. Музетти пришлось немного помучаться с Франциско Черундоло (Аргентина). Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час и 56 минут. Правда могло закончиться все и раньше, если бы итальянец не подал с руки на матчболе в 9-м гейме 2-го сета. 

Карлос Алькарас продолжает демонстрировать невероятные результаты. Во-первых, испанец вышел в свой 5-й финал в сезоне и 6-й в карьере (все предыдущие он выиграл). Во-вторых, с понедельника он войдет в топ-5 и станет самым молодым игроком пятерки со времен Надаля в 2005 году. А в-третьих, на турнирах серии АТР 500 юный талант выиграл 14 матчей подряд и взял в этом году титулы этой серии в Рио-де-Жанейро и Барселоне. 

Лоренцо Музетти имеет более скромные заслуги, но точно не менее важные и значимые. Для итальянца это станет первым финалом на уровне АТР. А также стоит отметить, что Лоренцо гарантировал себе место в топ-40 с понедельника.

Теннисисты выйдут на корт 24 июля не ранее 16:00 по Киеву.

Прогноз Sport.ua - Победа Алькараса

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Карлос Алькарас Лоренцо Музетти ATP Гамбург
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Источник Sport.ua
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