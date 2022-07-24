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ATP
24 июля 2022, 03:00 | Обновлено 24 июля 2022, 03:04
16
0

Анонс. Кто заберет свой второй трофей в Гштааде?

Каспер Рууд попробует защитить титул, а Маттео Берретини идет за 3-м титулом подряд

24 июля 2022, 03:00 | Обновлено 24 июля 2022, 03:04
16
0
Анонс. Кто заберет свой второй трофей в Гштааде?
Tennis World. Каспер Рууд и Маттео Берреттини

Каспер Рууд (Норвегия) и Маттео Берреттини (Италия) разыграют трофей в Швейцарии.

EFG Swiss Open Gstaad - ATP 250

Гштаад, Швейцария / 17 июля / грунт / € 534,555

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

24 июля на центральный корт в Гштааде (Швейцария) выйдут два теннисиста, которые уже брали трофей на этом турнире. Каспер и Маттео сыграют между собой в 5-й раз. 4 предыдущие личные встречи закончились двумя победами Рууда и двумя победами Берреттини. На грунте они встречались 3 раза. На глине 2-1 в пользу Каспера.

В полуфинальных матчах оба очень уверенно переиграли своих соперников. Норвежец деклассировал Альберта Рамоса (Испания) в двух сетах со счетом 6:2, 6:0 за 1 час. Итальянец, в свою очередь, обыграл потихоньку возвращающего себе былую форму Доминика Тима (Австрия). Матч закончился со счетом 6:1, 6:4 за 1 час и 19 минут.

Для Каспера Рууда это станет 13-й финал в карьере на уровне АТР и 5-й в сезоне. В этом году норвежец взял 2 титула: в Буэнос-Айресе и Женеве. А всего у него накопилось уже 7 титулов.

Маттео Берретини имеет невероятный винстрик из 13 матчей. В этом сезоне итальянец доказал, что он один из лучших на травяном покрытии и взял сразу два титула подряд: в Штутгарте и Лондоне. Маттео сыграет в своем 11-м финале за карьеру и поборется за 8-й титул.

Теннисисты выйдут на корт 24 июля не ранее 12:30 по Киеву.

Прогноз Sport.ua - Победа Рууда

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Источник Sport.ua
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