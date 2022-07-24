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  4. Катерина Байндл обыграла представительницу беларуси в Варшаве
WTA
24 июля 2022, 02:17 | Обновлено 24 июля 2022, 02:23
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0

Катерина Байндл обыграла представительницу беларуси в Варшаве

Украинка успешно преодолела первый круг квалификации к грунтовому турниру WTA в Варшаве

24 июля 2022, 02:17 | Обновлено 24 июля 2022, 02:23
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0
Катерина Байндл обыграла представительницу беларуси в Варшаве
Instagram. Катерина Байндль

28-летняя украинка Катерина Байндл (Козлова) обыграла Юлию Готовко (белоруссия) в первом раунде квалификации грунтового турнира WTA в Варшаве. Матч закончился за 1 час и 39 минут в пользу украинской теннисистки.

Далее Катерина сыграет с Джесикой Малечковой (Чехия). Это будет их первая личная встреча. Представительница Чехии в первом раунде закрыла Настасью-Мариану Шунк в двух сетах. 

Девушки выйдут на корт 24 июля не ранее 13:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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