Катерина Байндл обыграла представительницу беларуси в Варшаве

28-летняя украинка Катерина Байндл (Козлова) обыграла Юлию Готовко (белоруссия) в первом раунде квалификации грунтового турнира WTA в Варшаве. Матч закончился за 1 час и 39 минут в пользу украинской теннисистки.

Далее Катерина сыграет с Джесикой Малечковой (Чехия). Это будет их первая личная встреча. Представительница Чехии в первом раунде закрыла Настасью-Мариану Шунк в двух сетах.

Девушки выйдут на корт 24 июля не ранее 13:00 по Киеву.