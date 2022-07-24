WTA24 июля 2022, 02:17 | Обновлено 24 июля 2022, 02:23
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Катерина Байндл обыграла представительницу беларуси в Варшаве
Украинка успешно преодолела первый круг квалификации к грунтовому турниру WTA в Варшаве
24 июля 2022, 02:17 | Обновлено 24 июля 2022, 02:23
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28-летняя украинка Катерина Байндл (Козлова) обыграла Юлию Готовко (белоруссия) в первом раунде квалификации грунтового турнира WTA в Варшаве. Матч закончился за 1 час и 39 минут в пользу украинской теннисистки.
Далее Катерина сыграет с Джесикой Малечковой (Чехия). Это будет их первая личная встреча. Представительница Чехии в первом раунде закрыла Настасью-Мариану Шунк в двух сетах.
Девушки выйдут на корт 24 июля не ранее 13:00 по Киеву.
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