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Англия
23 июля 2022, 13:13 | Обновлено 23 июля 2022, 13:56
3020
0

ФОТО. Стал известен номер Зинченко в Арсенале

Украинец будет выступать под номером 35

23 июля 2022, 13:13 | Обновлено 23 июля 2022, 13:56
3020
0
ФОТО. Стал известен номер Зинченко в Арсенале
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Стало известно, под каким номером украинский футболист Александр Зинченко будет выступать за лондонский «Арсенал».

В официальном фан-шопе «канониров» уже можно купить футболки Александра с номером 35. Цена – 86, 91 и 116 фунтов стерлингов.

Напомним, что именно под номером 35 Зинченко начинал карьеру в «Манчестер Сити», однако со временем украинец получил футболку с цифрой 11.

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Источник Sport.ua
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