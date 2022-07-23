Англия23 июля 2022, 13:13 | Обновлено 23 июля 2022, 13:56
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ФОТО. Стал известен номер Зинченко в Арсенале
Украинец будет выступать под номером 35
23 июля 2022, 13:13 | Обновлено 23 июля 2022, 13:56
3020
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Стало известно, под каким номером украинский футболист Александр Зинченко будет выступать за лондонский «Арсенал».
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В официальном фан-шопе «канониров» уже можно купить футболки Александра с номером 35. Цена – 86, 91 и 116 фунтов стерлингов.
Напомним, что именно под номером 35 Зинченко начинал карьеру в «Манчестер Сити», однако со временем украинец получил футболку с цифрой 11.
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