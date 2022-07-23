ФОТО. Стал известен номер Зинченко в Арсенале

Стало известно, под каким номером украинский футболист Александр Зинченко будет выступать за лондонский «Арсенал».

В официальном фан-шопе «канониров» уже можно купить футболки Александра с номером 35. Цена – 86, 91 и 116 фунтов стерлингов.

Напомним, что именно под номером 35 Зинченко начинал карьеру в «Манчестер Сити», однако со временем украинец получил футболку с цифрой 11.