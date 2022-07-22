Товарищеские матчи
22.07.2022, FT 3 : 3
Украина. Премьер лига22 июля 2022, 21:22 | Обновлено 22 июля 2022, 21:28
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Шахтар не сумел склонить Фортуну на свою сторону
Горняки провели первый матч под руководством Игора Йовичевича
22 июля 2022, 21:22 | Обновлено 22 июля 2022, 21:28
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Товарищеский матч.
«Фортуна» (Ситтард) - «Шахтар» - 3:3
Голи: Нослин (11, 69), Сьонтинс (14) - Сикан (36), Степаненко (44), Очеретько (63)
«Шахтар»: Трубин (Пятов, 46), Корниенко (Кащук, 46), Степаненко (Топалов, 46), Тотовицкий (Чех, 46), Сикан (Кулаков, 46), Джурасек (Судаков, 46), Бондарь (Савченко, 46), Криськив (Очеретько, 46), Конопля (Кирюханцев, 46), Удод (Козик, 46), Вакула (Мудрик, 46).
Отчет о матче ожидайте позже.
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