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Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 21:22 | Обновлено 22 июля 2022, 21:28
297
1

Шахтар не сумел склонить Фортуну на свою сторону

Горняки провели первый матч под руководством Игора Йовичевича

22 июля 2022, 21:22 | Обновлено 22 июля 2022, 21:28
297
1
Шахтар не сумел склонить Фортуну на свою сторону
Шахтар.

Товарищеский матч.

«Фортуна» (Ситтард) - «Шахтар» - 3:3

Голи: Нослин (11, 69), Сьонтинс (14) - Сикан (36), Степаненко (44), Очеретько (63)

«Шахтар»: Трубин (Пятов, 46), Корниенко (Кащук, 46), Степаненко (Топалов, 46), Тотовицкий (Чех, 46), Сикан (Кулаков, 46), Джурасек (Судаков, 46), Бондарь (Савченко, 46), Криськив (Очеретько, 46), Конопля (Кирюханцев, 46), Удод (Козик, 46), Вакула (Мудрик, 46).

Отчет о матче ожидайте позже.

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Источник Sport.ua
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Фортуна повернулась боком. Будем надеяться что Йовичевич что то понял.
Я - не очень.
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