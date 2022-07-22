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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аякс выкупил у Порту сына главного тренера
Португалия
22 июля 2022, 03:45 | Обновлено 22 июля 2022, 03:47
107
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс выкупил у Порту сына главного тренера

Франсишку Консейсау продолжит карьеру в амстердамском клубе

22 июля 2022, 03:45 | Обновлено 22 июля 2022, 03:47
107
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс выкупил у Порту сына главного тренера
ФК Аякс. Франсишку Консейсау

Нидерландский «Аякс» объявил о подписании 19-летнего нападающего португальского «Порту» Франсишку Консейсау.

Стороны подписали контракт, рассчитанный до лета 2027 года. По неофициальной информации, «Аякс» активировал опцию выкупа за 5 млн евро.

Франсишку – сын главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау. В столь молодом возрасте он уже успел провести 50 матчей за первую команду «Порту», в которых забил 3 мяча и сделал 5 ассистов.

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Сержиу Консейсау Франсишку Консейсау Аякс Порту трансферы
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Источник ФК Аякс
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