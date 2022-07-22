ОФИЦИАЛЬНО. Аякс выкупил у Порту сына главного тренера

Нидерландский «Аякс» объявил о подписании 19-летнего нападающего португальского «Порту» Франсишку Консейсау.

Стороны подписали контракт, рассчитанный до лета 2027 года. По неофициальной информации, «Аякс» активировал опцию выкупа за 5 млн евро.

Франсишку – сын главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау. В столь молодом возрасте он уже успел провести 50 матчей за первую команду «Порту», в которых забил 3 мяча и сделал 5 ассистов.