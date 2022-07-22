Португалия22 июля 2022, 03:45 | Обновлено 22 июля 2022, 03:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Аякс выкупил у Порту сына главного тренера
Франсишку Консейсау продолжит карьеру в амстердамском клубе
22 июля 2022, 03:45 | Обновлено 22 июля 2022, 03:47
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Нидерландский «Аякс» объявил о подписании 19-летнего нападающего португальского «Порту» Франсишку Консейсау.
Стороны подписали контракт, рассчитанный до лета 2027 года. По неофициальной информации, «Аякс» активировал опцию выкупа за 5 млн евро.
Франсишку – сын главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау. В столь молодом возрасте он уже успел провести 50 матчей за первую команду «Порту», в которых забил 3 мяча и сделал 5 ассистов.
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