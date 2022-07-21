Украинец Кочергин забил гол за Ракув в ворота Астаны
Польский клуб одержал уверенную победу в матче Q2 ЛК со счетом 5:0
Украинский хавбек Владислав Кочергин отличился забитым голом за польский «Ракув» в еврокубках.
В первой игре Q2 Лиги конференций против «Астаны» из Казахстана украинец вышел на замену сразу после перерыва и забил гол на 77-й минуте, 4-й для его команды в матче (4:0).
Поединок закончился разгромной победой хозяев поля (5:0). Ответная игра состоится через неделю, 28 июля.
Лига конференций
Квалификация Q2. Первый матч
Ракув (Польша) – Астана (Казахстан) – 5:0
Голы: Лопес, 4, Вдовяк, 42, Гутковскис, 65, Кочергин, 77, Тудор, 90+5 (пен).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля
Вратарь, в целом, доволен ничьей