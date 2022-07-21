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Ракув
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Лига конференций
21 июля 2022, 23:48 | Обновлено 22 июля 2022, 00:04
295
0

Украинец Кочергин забил гол за Ракув в ворота Астаны

Польский клуб одержал уверенную победу в матче Q2 ЛК со счетом 5:0

21 июля 2022, 23:48 | Обновлено 22 июля 2022, 00:04
295
0
Украинец Кочергин забил гол за Ракув в ворота Астаны
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский хавбек Владислав Кочергин отличился забитым голом за польский «Ракув» в еврокубках.

В первой игре Q2 Лиги конференций против «Астаны» из Казахстана украинец вышел на замену сразу после перерыва и забил гол на 77-й минуте, 4-й для его команды в матче (4:0).

Поединок закончился разгромной победой хозяев поля (5:0). Ответная игра состоится через неделю, 28 июля.

Лига конференций

Квалификация Q2. Первый матч

Ракув (Польша) – Астана (Казахстан) – 5:0

Голы: Лопес, 4, Вдовяк, 42, Гутковскис, 65, Кочергин, 77, Тудор, 90+5 (пен).

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Владислав Кочергин Ракув Астана Лига конференций
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Источник Sport.ua
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