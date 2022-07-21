Ворскла – АИК. Видео голов и обзор матча

В четверг, 21 июля, походит первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).

Матч проходит в Стокгольме на Stockholm Arena, начало – в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 28 августа там же.