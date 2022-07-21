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Лига конференций
21 июля 2022, 20:12 | Обновлено 21 июля 2022, 20:15
1857
0

Ворскла – АИК. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда отбора Лиги конференций

21 июля 2022, 20:12 | Обновлено 21 июля 2022, 20:15
1857
0
Ворскла – АИК. Видео голов и обзор матча
Кадр из трансляции

В четверг, 21 июля, походит первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).

Матч проходит в Стокгольме на Stockholm Arena, начало – в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 28 августа там же.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

 

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АИК Ворскла Полтава Лига конференций Ворскла - АИК видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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