Лига конференций21 июля 2022, 20:12 | Обновлено 21 июля 2022, 20:15
1857
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Ворскла – АИК. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда отбора Лиги конференций
21 июля 2022, 20:12 | Обновлено 21 июля 2022, 20:15
1857
0
В четверг, 21 июля, походит первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).
Матч проходит в Стокгольме на Stockholm Arena, начало – в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 28 августа там же.
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