20 июля киевское «Динамо» провело первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Игра против турецкого «Фенербахче» оказалась не слишком яркой. Команды много внимания уделяли обороне собственных ворот. В итоге табло зафиксировало нулевую ничью.

Из-за войны в Украине домашняя встреча украинского клуба проходила в польской Лодзи. На стадионе присутствовало 11603 зрителя, поэтому поддержка у киевлян была значительной.

Ответный поединок запланирован на 27 июля в Стамбуле. Его победитель выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, где соперником будет австрийский «Штурм», а проигравший сыграет в Q3 Лиги Европы против чешского клуба «Словацко».

ФОТО. Динамо – Фенербахче. Фотогалерея матча отбора к ЛЧ в польской Лодзи