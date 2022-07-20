Лига чемпионов20 июля 2022, 21:35 | Обновлено 20 июля 2022, 21:45
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Динамо – Фенербахче. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го раунда отбора к Лиге чемпионов
20 июля 2022, 21:35 | Обновлено 20 июля 2022, 21:45
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20 июля в 21:00 киевское «Динамо» проводит первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против турецкого «Фенербахче».
Из-за войны в Украине встреча проходит в польской Лодзи. Ответный поединок намечен на 27 июля в Стамбуле.
- Все самые яркие моменты матча «Динамо» – «Фенербахче» доступны в режиме Live в нашем Telegram
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