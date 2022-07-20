Динамо Киев

Лига Чемпионов
20.07.2022, FT 0 : 0
Лига чемпионов20 июля 2022, 23:23 | Обновлено 21 июля 2022, 00:00
19508
5
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеобзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го раунда отбора к Лиге чемпионов
20 июля 2022, 23:23 | Обновлено 21 июля 2022, 00:00
19508
5
20 июля в 21:00 киевское «Динамо» проводит первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против турецкого «Фенербахче».
Из-за войны в Украине встреча проходит в польской Лодзи. Ответный поединок намечен на 27 июля в Стамбуле.
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Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеобзор матча
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Комментарии 5
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Нульове Динамо, в групі немає що робити....
ВСтретились две мертвые команды.
Показать Скрыть 1 ответ
Хай краще в Лізі УЄФА спробують очками розжитися рейтинговими.... бо буде ще гірше ніж минулого року....
Да, этот год минус, как бы мы не хотели, желали, молили. В лч делать им нечего, пусть хоть в Ле попылят , хотя и там ничего не светит. Та да же в низшей лиги х без масла. Увы я уже скоро сдогну, но даже если я попрошу даже маленький кусочек выиграть, малюсенький, ХУЙ тебе с маслом , болей за Барселону или на худой конец за Арсенал с Челси. .
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