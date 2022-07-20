Динамо Киев

20 июля в 21:00 киевское «Динамо» проводит первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против турецкого «Фенербахче».

Из-за войны в Украине встреча проходит в польской Лодзи. Ответный поединок намечен на 27 июля в Стамбуле.

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Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеобзор матча