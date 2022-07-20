Заря объявила о подписании еще одного экс-игрока Мариуполя
Вячеслав Чурко продолжит карьеру в клубе из Луганска
Новым игроком «Зари» стал полузащитник Вячеслав Чурко. Детали контракта не сообщаются.
Украинскому болельщику игрок известен по выступлениям за «Мариуполь» и «Колос».
За «Колос» Вячеслав сыграл 29 поединков. Забил 4 гола и отдал 4 передачи. За «Мариуполь» Чурко сыграл 115 матчей, в которых отличился голом 18 раз, а результативной передачей – 13.
Кроме Вячеслава, к луганчанам недавно присоединился и Дмитрий Мышнев, который также играл за «Мариуполь».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Знакомимся с первым оппонентом «Динамо» на пути в групповой этап Лиги чемпионов-2022/23
Игрок не исключает возвращение в Украину