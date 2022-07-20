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  4. Заря объявила о подписании еще одного экс-игрока Мариуполя
Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 18:07 | Обновлено 20 июля 2022, 18:11
871
0

Заря объявила о подписании еще одного экс-игрока Мариуполя

Вячеслав Чурко продолжит карьеру в клубе из Луганска

20 июля 2022, 18:07 | Обновлено 20 июля 2022, 18:11
871
0
Заря объявила о подписании еще одного экс-игрока Мариуполя
ФК Заря Луганск. Вячеслав Чурко

Новым игроком «Зари» стал полузащитник Вячеслав Чурко. Детали контракта не сообщаются.

Украинскому болельщику игрок известен по выступлениям за «Мариуполь» и «Колос».

За «Колос» Вячеслав сыграл 29 поединков. Забил 4 гола и отдал 4 передачи. За «Мариуполь» Чурко сыграл 115 матчей, в которых отличился голом 18 раз, а результативной передачей – 13.

Кроме Вячеслава, к луганчанам недавно присоединился и Дмитрий Мышнев, который также играл за «Мариуполь».

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Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
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Источник ФК Заря
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