Заря объявила о подписании еще одного экс-игрока Мариуполя

Новым игроком «Зари» стал полузащитник Вячеслав Чурко. Детали контракта не сообщаются.

Украинскому болельщику игрок известен по выступлениям за «Мариуполь» и «Колос».

За «Колос» Вячеслав сыграл 29 поединков. Забил 4 гола и отдал 4 передачи. За «Мариуполь» Чурко сыграл 115 матчей, в которых отличился голом 18 раз, а результативной передачей – 13.

Кроме Вячеслава, к луганчанам недавно присоединился и Дмитрий Мышнев, который также играл за «Мариуполь».