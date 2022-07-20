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  4. Минай подписал Трубочкина и продлил контракт с Бандурой
Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 17:48 |
404
0

Минай подписал Трубочкина и продлил контракт с Бандурой

Трудовые соглашения рассчитаны до конца сезона

20 июля 2022, 17:48 |
404
0
Минай подписал Трубочкина и продлил контракт с Бандурой
ФК Минай. Иван Трубочкин

ФК «Минай» сообщил, что согласовал годичный контракт с правым защитником Иваном Трубочкиным.

В закарпатской команде 29-летний футболист будет выступать под 3-м номером.

Также «Минай» сообщил, что вратарь Александр Бандура подписал с клубом новый контракт до конца сезона-2022/23. В составе закарпатцев 36-летний голкипер будет выступать под 13-м номером.

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Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
Минай Иван Трубочкин Александр Бандура трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Минай
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