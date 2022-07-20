Минай подписал Трубочкина и продлил контракт с Бандурой

ФК «Минай» сообщил, что согласовал годичный контракт с правым защитником Иваном Трубочкиным.

В закарпатской команде 29-летний футболист будет выступать под 3-м номером.

Также «Минай» сообщил, что вратарь Александр Бандура подписал с клубом новый контракт до конца сезона-2022/23. В составе закарпатцев 36-летний голкипер будет выступать под 13-м номером.