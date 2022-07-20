Илья Марченко проиграл во 2 круге Челленджера в Нур-Султане

Во 2 круге хардового Челленджера в Нур-Султане (Казахстан) украинец Илья Марченко уступил Денису Истомину (Узбекистан) в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (9:11).

Илья хоть и играл явно не в свой лучший теннис, но боролся до конца. По ходу тай-брейка во 2 сете он спас 5 матчболлов и еще один до этого в 12 гейме на своей подаче. Матч длился 1 час и 53 минуты.

Далее Денис Истомин сыграет с Бейбитом Жукаевым (Казахстан).