Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Илья Марченко узнал своего следующего соперника
ATP
19 июля 2022, 19:28 | Обновлено 19 июля 2022, 19:31
73
0

Илья Марченко узнал своего следующего соперника

Соперником украинца в 1/8 финала Челледжера в Нур-Султане стал Денис Истомин

19 июля 2022, 19:28 | Обновлено 19 июля 2022, 19:31
73
0
Илья Марченко узнал своего следующего соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

19 июля определился соперник Ильи Марченко в 1/8 финала хардового Челленджера в Нур-Султане. Им стал 35-летний представитель Узбекистана Денис Истомин.

Ранее Илья уже играл с Денисом. У теннисистов достаточно богатая история личных встреч:

  • 4-3 в пользу Ильи
  • Последнюю встречу Илья проиграл (2020, Челленджер в итальянской Беле, грунт)
  • Последнюю встречу на харде (в зале) Илья выиграл (2016, Челленджер в Монси, Бельгия)
  • Последнюю и единственную встречу на открытом харде Илья выиграл (2009, Челленджер в Нур-Султане)
  • Последний и единственный матч на траве остался за Денисом (2010, АТР Истбурн) 

В 1/16 финала Илья Марченко уверенно обыграл Григория Ломакина (Казахстан) в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 10 минут. Денис Истомин, в свою очередь, закрыл Яна Бондаревского (россия) в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2 за 2 часа и 5 минут.

Теннисисты выйдут на корт 20 июля, не ранее 08:30 по Киеву.

 

По теме:
Нур-Султан. Марченко стартовал с победы
Рейтинг ATP. Крутых и Белинский обновили личные рекорды
Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
Илья Марченко Денис Истомин ATP Нур-Султан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Футбол | 19 июля 2022, 10:45 8
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»

Рэй Парлор - о вероятном трансфере украинца

Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Теннис | 18 июля 2022, 19:50 9
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Первая ракетка россии совершила каминг-аут

Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентацией

Строгая дисциплина. Йовичевич ввел суровую систему штрафов в Шахтере
Футбол | 18.07.2022, 17:56
Строгая дисциплина. Йовичевич ввел суровую систему штрафов в Шахтере
Строгая дисциплина. Йовичевич ввел суровую систему штрафов в Шахтере
Катерина Байндл получила статус лаки-лузера и узнала новую соперницу
Теннис | 17.07.2022, 22:18
Катерина Байндл получила статус лаки-лузера и узнала новую соперницу
Катерина Байндл получила статус лаки-лузера и узнала новую соперницу
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не было 20 клубов, которые хотели меня подписать»
Футбол | 19.07.2022, 09:45
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не было 20 клубов, которые хотели меня подписать»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не было 20 клубов, которые хотели меня подписать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
18.07.2022, 12:13 5
Футбол
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
19.07.2022, 06:59 3
Другие виды
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
19.07.2022, 01:10 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня будут умолять вернуться на бой с Усиком. И я вернусь»
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня будут умолять вернуться на бой с Усиком. И я вернусь»
18.07.2022, 13:30 6
Бокс
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
18.07.2022, 11:04 2
Другие виды
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
18.07.2022, 05:05 3
Футбол
Игорь СУРКИС: «Ярмоленко выбрал другой путь, и я его уважаю»
Игорь СУРКИС: «Ярмоленко выбрал другой путь, и я его уважаю»
18.07.2022, 15:35 1
Футбол
Долетался. Российский биатлонист разбился на вертолете
Долетался. Российский биатлонист разбился на вертолете
17.07.2022, 18:30 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем