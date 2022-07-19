Илья Марченко узнал своего следующего соперника

19 июля определился соперник Ильи Марченко в 1/8 финала хардового Челленджера в Нур-Султане. Им стал 35-летний представитель Узбекистана Денис Истомин.

Ранее Илья уже играл с Денисом. У теннисистов достаточно богатая история личных встреч:

4-3 в пользу Ильи

Последнюю встречу Илья проиграл (2020, Челленджер в итальянской Беле, грунт)

Последнюю встречу на харде (в зале) Илья выиграл (2016, Челленджер в Монси, Бельгия)

Последнюю и единственную встречу на открытом харде Илья выиграл (2009, Челленджер в Нур-Султане)

Последний и единственный матч на траве остался за Денисом (2010, АТР Истбурн)

В 1/16 финала Илья Марченко уверенно обыграл Григория Ломакина (Казахстан) в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 10 минут. Денис Истомин, в свою очередь, закрыл Яна Бондаревского (россия) в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:2 за 2 часа и 5 минут.

Теннисисты выйдут на корт 20 июля, не ранее 08:30 по Киеву.