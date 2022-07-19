Во вторник, 19 июля, в Разграде на поле стадиона «Лудогорец Арена» состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Лудогорец» примет «Шемрок Роверс». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Лудогорец

Пластун и Ко в первом раунде квалификационного турнира Лиги чемпионов выяснили отношения с «Сутьеской» из Черногории. На своем поле в первой игре болгары победили со счетом 2:0. Выиграли они и в ответной игре на выезде – 1:0.

«Лудогорец» на сегодня провел также уже два матча в чемпионате Болгарии сезона-2022/2023. В стартовой игре новой кампании разградцы в Софии разбили местный клуб «Септември» - 3:0. А в минувший уик-энд – 15 июля – «Лудогорец» в родных стенах одолел пловдивский «Локомотив» - 2:0. Таким образом, имея 100%-ный показатель набранных очков, «Лудогорец» в таблице чемпионата Болгарии делит 1-2 места с клубом «Черно море».

Шемрок Роверс

Ирландцы на первом этапе отбора Лиги чемпионов сошлись с клубом «Хибернианс» с Мальты. Дома в первой встрече «Шемрок Роверс» добился крупной победы со счетом 3:0, чем, по сути, предопределил свою общую победу. На выезде в ответной игре ирландцы довольствовались скромной ничьей – 0:0.

На данный момент «Шемрок Роверс» является единоличным лидером чемпионата Ирландии. Проведя 23 матча, команда набрала 51 очков. В 16 играх она выиграла, трижды сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Своего ближайшего преследователя – «Дерри Сити» - «Шемрок Роверс» опережает на 8 пунктов.

Ориентировочные составы

Лудогорец: Падт – Карничник, Пластун, Вердон, Недялков, Каули, Сантана, Шоу, Делев, Десподов, Сотириу.

Шемрок Роверс: Маннус – Хоур, Лопес, Грейс, Финн, Воттс, Макканн, О’Нилл, Лайонс, Гаффни, Грин.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

19 июля, вторник