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  4. Заря подписала Чурко
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 02:02 | Обновлено 19 июля 2022, 02:16
64
0

Заря подписала Чурко

Воспитанник «Шахтера» продолжит карьеру в луганском клубе

19 июля 2022, 02:02 | Обновлено 19 июля 2022, 02:16
64
0
Заря подписала Чурко
ФК Мариуполь. Вячеслав Чурко

Луганская «Заря» подписала 29-летнего украинского полузащитника Вячеслава Чурко.

По данным Transfermarkt, стороны заключили контракт, рассчитанный на один год.

Ранее Чурко выступал за «Шахтер-3», «Говерлу», «Мариуполь», «Металлист», «Академию Пушкаша» (Венгрия), «Фрозиноне» (Италия), «Колос» и «Мезекевешд» (Венгрия).

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Вячеслав Чурко Заря Луганск Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
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Источник Transfermarkt
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