Украина. Премьер лига19 июля 2022, 02:02 | Обновлено 19 июля 2022, 02:16
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Заря подписала Чурко
Воспитанник «Шахтера» продолжит карьеру в луганском клубе
19 июля 2022, 02:02 | Обновлено 19 июля 2022, 02:16
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Луганская «Заря» подписала 29-летнего украинского полузащитника Вячеслава Чурко.
По данным Transfermarkt, стороны заключили контракт, рассчитанный на один год.
Ранее Чурко выступал за «Шахтер-3», «Говерлу», «Мариуполь», «Металлист», «Академию Пушкаша» (Венгрия), «Фрозиноне» (Италия), «Колос» и «Мезекевешд» (Венгрия).
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