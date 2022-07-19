Заря подписала Чурко

Луганская «Заря» подписала 29-летнего украинского полузащитника Вячеслава Чурко.

По данным Transfermarkt, стороны заключили контракт, рассчитанный на один год.

Ранее Чурко выступал за «Шахтер-3», «Говерлу», «Мариуполь», «Металлист», «Академию Пушкаша» (Венгрия), «Фрозиноне» (Италия), «Колос» и «Мезекевешд» (Венгрия).