Дибала согласился перейти в Рома после разговора с Моуриньо

Нападающий Пауло Дибала, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Роме». Форвард дал устное согласие на переход в римский клуб.

Главный тренер «волков» Жозе Моуриньо лично пообщался по телефону с бывшим игроком «Ювентуса», после чего тот дал свое согласие.

В прошлом сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.