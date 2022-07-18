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  4. Дибала согласился перейти в Рома после разговора с Моуриньо
Италия
18 июля 2022, 10:42 | Обновлено 18 июля 2022, 10:45
516
3

Дибала согласился перейти в Рома после разговора с Моуриньо

Аргентинский форвард дал устное согласие

18 июля 2022, 10:42 | Обновлено 18 июля 2022, 10:45
516
3
Дибала согласился перейти в Рома после разговора с Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Нападающий Пауло Дибала, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Роме». Форвард дал устное согласие на переход в римский клуб.

Главный тренер «волков» Жозе Моуриньо лично пообщался по телефону с бывшим игроком «Ювентуса», после чего тот дал свое согласие.

В прошлом сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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Источник Sky Sport Italia
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Комментарии 3
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Vitaliy88
Буде дуже дивним рішення Дібали піти до команди яка грає в автобус і ні за що не бореться
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