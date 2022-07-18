Италия18 июля 2022, 10:42 | Обновлено 18 июля 2022, 10:45
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Дибала согласился перейти в Рома после разговора с Моуриньо
Аргентинский форвард дал устное согласие
18 июля 2022, 10:42 | Обновлено 18 июля 2022, 10:45
516
3
Нападающий Пауло Дибала, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Роме». Форвард дал устное согласие на переход в римский клуб.
Главный тренер «волков» Жозе Моуриньо лично пообщался по телефону с бывшим игроком «Ювентуса», после чего тот дал свое согласие.
В прошлом сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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Комментарии 3
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Буде дуже дивним рішення Дібали піти до команди яка грає в автобус і ні за що не бореться
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