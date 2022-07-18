Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Нива Винница – 5:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 07:17 | Обновлено 18 июля 2022, 07:26
80
0

Рух – Нива Винница – 5:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

18 июля 2022, 07:17 | Обновлено 18 июля 2022, 07:26
80
0
Рух – Нива Винница – 5:0. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

В рамках подготовки к следующему сезону львовский «Рух» в спарринге разгромил винницкую «Ниву» со счетом 5:0.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Надо уметь держать удар и двигаться вперед»
В спарринге Кельна с Миланом на игроках были экшн-камеры. Что получилось?
Корона – Заря – 1:4. Разгром в Польше. Видео голов и обзор матча
Рух Львов Нива Винница видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол
Футбол | 17 июля 2022, 10:08 1
«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол
«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол

Неожиданно для всех

ВИДЕО. Победный прыжок Фильченко на водных лыжах на Всемирных играх
Другие виды | 18 июля 2022, 06:05 1
ВИДЕО. Победный прыжок Фильченко на водных лыжах на Всемирных играх
ВИДЕО. Победный прыжок Фильченко на водных лыжах на Всемирных играх

Соревнования завершились в американском городе Бирмингем

Названы варианты соперников для Зари и Ворсклы в Q3 Лиги конференций
Футбол | 17.07.2022, 17:45
Названы варианты соперников для Зари и Ворсклы в Q3 Лиги конференций
Названы варианты соперников для Зари и Ворсклы в Q3 Лиги конференций
Источник: Зинченко очень близок к переходу в Арсенал. Названа сумма сделки
Футбол | 18.07.2022, 04:55
Источник: Зинченко очень близок к переходу в Арсенал. Названа сумма сделки
Источник: Зинченко очень близок к переходу в Арсенал. Названа сумма сделки
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Футбол | 17.07.2022, 08:39
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по легкой атлетике. Михаил Кохан показал личный рекорд сезона
ЧМ по легкой атлетике. Михаил Кохан показал личный рекорд сезона
17.07.2022, 09:04
Другие виды
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
16.07.2022, 04:20 6
Футбол
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
16.07.2022, 12:05 7
Футбол
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
17.07.2022, 08:15
Бокс
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
17.07.2022, 12:50 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски станет игроком Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски станет игроком Барселоны
16.07.2022, 19:25 4
Футбол
Джошуа завершит карьеру, если снова проиграет Усику? Промоутер дал ответ
Джошуа завершит карьеру, если снова проиграет Усику? Промоутер дал ответ
17.07.2022, 11:13 1
Бокс
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
16.07.2022, 09:38 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем