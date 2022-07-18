Украина. Премьер лига18 июля 2022, 07:17 | Обновлено 18 июля 2022, 07:26
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Рух – Нива Винница – 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
18 июля 2022, 07:17 | Обновлено 18 июля 2022, 07:26
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В рамках подготовки к следующему сезону львовский «Рух» в спарринге разгромил винницкую «Ниву» со счетом 5:0.
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