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17 июля 2022, 05:00 | Обновлено 17 июля 2022, 05:06
17
0

Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

17 июля 2022, 05:00 | Обновлено 17 июля 2022, 05:06
17
0
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Getty Images/Global Images Ukraine

🎾 Новый Телеграм-канал для всех поклонников тенниса!

🖥 Sport.ua открыл новый теннисный канал.

✍️ Все выступления украинцев онлайн, результаты, аналитика, интервью, яркие видеофрагменты, много эксклюзива.

💪 Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами!

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Источник Sport.ua
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