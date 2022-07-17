Другие новости17 июля 2022, 05:00 | Обновлено 17 июля 2022, 05:06
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Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами
17 июля 2022, 05:00 | Обновлено 17 июля 2022, 05:06
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🎾 Новый Телеграм-канал для всех поклонников тенниса!
🖥 Sport.ua открыл новый теннисный канал.
✍️ Все выступления украинцев онлайн, результаты, аналитика, интервью, яркие видеофрагменты, много эксклюзива.
💪 Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами!
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